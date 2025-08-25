ETV Bharat / state

யார் பெரிய ரவுடி? நண்பர்களுக்குள் ஏற்பட்ட மோதல் - ஒருவர் கொடூர கொலை! - CHENNAI CRIME NEWS

சென்னை மாநகரில் நேற்று (ஆக.24) நடந்த சில முக்கிய குற்றச் சம்பவங்கள்...

கொலை செய்யப்பட்ட ரவுடி கணேஷ்
கொலை செய்யப்பட்ட ரவுடி கணேஷ் (Etv Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 11:07 AM IST

4 Min Read

சென்னை: சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் நடந்த கொலை, கொள்ளை மற்றும் தற்கொலை சம்பவங்கள் மற்றும் அவற்றின் பின்னணி குறித்து பார்க்கலாம்.

யார் பெரிய ரவுடி?

பல்லாவரத்தில் யார் பெரிய ரவுடி என்ற மோதலில் இளைஞரை ஓட ஓட விரட்டிச் சென்று கொலை செய்த நண்பனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த பம்மல் மூங்கிலேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கணேஷ் (35). இவர் மீது கொலை, அடிதடி உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் காக்கா என்கிற கார்த்திக். இவர் மீதும் பல்வேறு வழக்குகள் உள்ள நிலையில், நண்பர்களான இவர்களுக்கு இடையே கடந்த சில மாதங்களாக 'யார் பெரிய ரவுடி?' என்று போட்டி நிலவியதாகவும், இதனால் இருவரும் அவ்வப்போது தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை மது போதையில் இருந்த இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் கணேஷ், கார்த்திக்கை விரட்டி சென்றுள்ளார். இதனைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர், இருவரையும் மடக்கி பிடித்து சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த கார்த்திக், கணஷை கொலை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று தனது நண்பர்களுடன் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்ற கார்த்திக், தன் வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த கணேஷிடம் தகராறில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, கார்த்திக்கும், அவரது நண்பர்களும் கணேஷை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த கணேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தகவலறிந்து வந்த பல்லாவரம் போலீசார், உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, கார்த்திக் உட்பட மூவரை தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காதலை ஏற்க மறுத்ததால் விபரீதம்!

ராயபுரத்தில் காதல் திருமணம் நிச்சயமான பிறகு, காதலன் தன்னை ஏற்க மறுத்ததால் 7வது மாடியில் இருந்து குதித்து காதலி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை ராயபுரம் புதுமனை குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த மொத்த ஜவுளி வியாபாரி தேவேந்திரன் என்பவரின் மகள் ஹர்ஷிதா (வயது 25). மாற்றுத்திறனாளியான இவரும், சென்னை வேப்பேரி பகுதியைச் சேர்ந்த தர்ஷன் என்பவரும் ஓராண்டுக்கு மேலாக காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது.

இன்னும் சில தினங்களில் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தர்ஷன் ஹர்ஷிதாவுடனான காதலை முறித்துக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், ஹர்ஷிதாவுடன் பேசுவதையும் தர்ஷன் முற்றிலும் நிறுத்தியுள்ளார். இதனால் வேதனையடைந்த ஹர்ஷிதா, வேப்பேரியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருக்கும் தர்ஷனின் வீட்டிற்குச் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ‘மறைந்தாலும் இவர் பேரை ஊர் சொல்லவேண்டும்’ - நாடே போற்றும் பீகார் டீக்கடைக்காரர்! அப்படி என்ன செய்தார்?

ஆனால் இருவருக்கும் இடையே தனி அறையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்த போதிலும், தர்ஷன் ஹர்ஷிதாவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனக் கூறியதாக தெரிகிறது. இதனால் விரக்தியடைந்த ஹர்ஷிதா, அறையில் இருந்து ஓடிச்சென்று ஏழாவது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

இதில் ஹர்ஷிதா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில், வேப்பேரி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று ஹர்ஷிதாவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் தர்ஷனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

செல்போன் திருடர்கள் கைது!

தாம்பரத்தில் பேருந்தில் இருந்து இறங்கிய நபரிடம் கைவரிசை காட்டிய இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை வண்டலூர் அடுத்த மேலைகோட்டையூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பத்மநாதன் (வயது 52). இவர் கார் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில், இன்று வழக்கம்போல் பணிக்குச் சென்ற பத்மநாதன் தாம்பரத்தில் உள்ள உரிமையாளர் வீட்டில் காரை எடுப்பதற்கு மேலக்கோட்டையில் இருந்து தாம்பரம் வரை மாநகர அரசு பேருந்தில் பயணித்துள்ளார்.

தாம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கிய பத்மநாதன், தனது பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த செல்போனை எடுக்க முயன்றபோது அது காணாமல் போனது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் பதறிப்போன அவர், பேருந்து நிலையத்தில் கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். இதனைக் கேட்டு தாம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் ரோந்து பணியில் இருந்த காவலர்கள் விரைந்து வந்து, அவரை அமைதிப்படுத்தி, அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.

செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட ஆகாஷ் பதான்
செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட ஆகாஷ் பதான் (Etv Bharat Tamil Nadu)

அப்போது பத்மநாதன் பேருந்தில் இருந்து இறங்கும்போது, இரண்டு நபர்கள் லாவகமாக அவரது சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்த செல்போனை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, தாம்பரம் போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவான அடையாளங்களை வைத்து பேருந்து நிலையத்தில் சுற்றித் திரிந்த ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மகேந்திரா(வயது 18), ஒடிசாவை சேர்ந்த ஆகாஷ் பதான் (வயது 21) ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர்.

செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட மகேந்திரா
செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட மகேந்திரா (Etv Bharat Tamil Nadu)

இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்த செல்போன் பறிமுதல் செய்ததுடன், வேறு எங்கெல்லாம் இவர்கள் கைவரிசை காட்டி உள்ளார்கள் என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

வசமாக சிக்கிய ஆடு திருடர்கள்!

தாம்பரம் அருகே காரில் சென்று ஆடுகளை திருடிய கும்பலை சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை தாம்பரம் சேலையூர் அடுத்த வேங்கைவாசல் பாரதிதாசன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் பன்னீர்செல்வம் என்கிற சுரேஷ் (வயது 53). இவர் 30 ஆடுகள் 10 மாடுகளை வைத்து, பால் வியாபாரம் செய்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், கடந்த 16ஆம் தேதி வேங்கைவாசல் இந்திரா நகர் பகுதியில் உள்ள காலியிடத்தில் ஆடு மற்றும் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்காக விட்டுவிட்டு பன்னீர்செல்வம் மதிய உணவிற்கு வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார். இதையடுத்து அன்று மாலை ஆடுகளை மந்தைக்கு அழைத்துவர சென்றபோது 13 ஆடுகளை காணவில்லை.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பன்னீர்செல்வம் அந்தப் பகுதியில் இருந்த மக்களிடம் விசாரித்தபோது அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் காரில் வந்து ஆடுகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்றதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து பன்னீர்செல்வம் சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், ஆடு திருடு போன இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது காரில் வந்த ஆறு நபர்கள் மேய்ச்சலில் இருந்த ஆடுகளை காரில் ஏற்றிச்சென்றது தெரியவந்தது.

காரில் ஆடுகளை திருடிச் செல்லும் காட்சி
காரில் ஆடுகளை திருடிச் செல்லும் காட்சி (Etv Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, காரின் பதிவு எண் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து பாலவாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த அருண்குமார்(29), பாலகிருஷ்ணன்(40), கண்ணகி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த அயாஸ் சுதின்(25), நீலாங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த தாரிக் அகமது(42) ஆகிய நான்கு பேரை சேலையூர் போலீசார் கைது செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

போலீசார் விசாரணையில் அயாஸ் சுதின், தாரிக் அகமது ஆகிய இருவரும் கோழி மற்றும் மாட்டிறைச்சி கடை வைத்து நடத்தி வருவது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் இவர்கள் வேறு எங்கேனும் இதே போன்ற திருட்டுச் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார்களா? மற்றவர்களை ஆடு, கோழிகளை திருடிச்சென்று தங்களுடைய இறைச்சிக் கடையில் விற்கிறார்களா? என்பது போன்ற கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை: சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் நடந்த கொலை, கொள்ளை மற்றும் தற்கொலை சம்பவங்கள் மற்றும் அவற்றின் பின்னணி குறித்து பார்க்கலாம்.

யார் பெரிய ரவுடி?

பல்லாவரத்தில் யார் பெரிய ரவுடி என்ற மோதலில் இளைஞரை ஓட ஓட விரட்டிச் சென்று கொலை செய்த நண்பனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த பம்மல் மூங்கிலேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கணேஷ் (35). இவர் மீது கொலை, அடிதடி உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் காக்கா என்கிற கார்த்திக். இவர் மீதும் பல்வேறு வழக்குகள் உள்ள நிலையில், நண்பர்களான இவர்களுக்கு இடையே கடந்த சில மாதங்களாக 'யார் பெரிய ரவுடி?' என்று போட்டி நிலவியதாகவும், இதனால் இருவரும் அவ்வப்போது தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை மது போதையில் இருந்த இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் கணேஷ், கார்த்திக்கை விரட்டி சென்றுள்ளார். இதனைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர், இருவரையும் மடக்கி பிடித்து சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த கார்த்திக், கணஷை கொலை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று தனது நண்பர்களுடன் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்ற கார்த்திக், தன் வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த கணேஷிடம் தகராறில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, கார்த்திக்கும், அவரது நண்பர்களும் கணேஷை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த கணேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தகவலறிந்து வந்த பல்லாவரம் போலீசார், உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, கார்த்திக் உட்பட மூவரை தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காதலை ஏற்க மறுத்ததால் விபரீதம்!

ராயபுரத்தில் காதல் திருமணம் நிச்சயமான பிறகு, காதலன் தன்னை ஏற்க மறுத்ததால் 7வது மாடியில் இருந்து குதித்து காதலி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை ராயபுரம் புதுமனை குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த மொத்த ஜவுளி வியாபாரி தேவேந்திரன் என்பவரின் மகள் ஹர்ஷிதா (வயது 25). மாற்றுத்திறனாளியான இவரும், சென்னை வேப்பேரி பகுதியைச் சேர்ந்த தர்ஷன் என்பவரும் ஓராண்டுக்கு மேலாக காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது.

இன்னும் சில தினங்களில் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தர்ஷன் ஹர்ஷிதாவுடனான காதலை முறித்துக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், ஹர்ஷிதாவுடன் பேசுவதையும் தர்ஷன் முற்றிலும் நிறுத்தியுள்ளார். இதனால் வேதனையடைந்த ஹர்ஷிதா, வேப்பேரியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருக்கும் தர்ஷனின் வீட்டிற்குச் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ‘மறைந்தாலும் இவர் பேரை ஊர் சொல்லவேண்டும்’ - நாடே போற்றும் பீகார் டீக்கடைக்காரர்! அப்படி என்ன செய்தார்?

ஆனால் இருவருக்கும் இடையே தனி அறையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்த போதிலும், தர்ஷன் ஹர்ஷிதாவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனக் கூறியதாக தெரிகிறது. இதனால் விரக்தியடைந்த ஹர்ஷிதா, அறையில் இருந்து ஓடிச்சென்று ஏழாவது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

இதில் ஹர்ஷிதா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில், வேப்பேரி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று ஹர்ஷிதாவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் தர்ஷனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

செல்போன் திருடர்கள் கைது!

தாம்பரத்தில் பேருந்தில் இருந்து இறங்கிய நபரிடம் கைவரிசை காட்டிய இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை வண்டலூர் அடுத்த மேலைகோட்டையூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பத்மநாதன் (வயது 52). இவர் கார் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில், இன்று வழக்கம்போல் பணிக்குச் சென்ற பத்மநாதன் தாம்பரத்தில் உள்ள உரிமையாளர் வீட்டில் காரை எடுப்பதற்கு மேலக்கோட்டையில் இருந்து தாம்பரம் வரை மாநகர அரசு பேருந்தில் பயணித்துள்ளார்.

தாம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கிய பத்மநாதன், தனது பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த செல்போனை எடுக்க முயன்றபோது அது காணாமல் போனது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் பதறிப்போன அவர், பேருந்து நிலையத்தில் கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். இதனைக் கேட்டு தாம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் ரோந்து பணியில் இருந்த காவலர்கள் விரைந்து வந்து, அவரை அமைதிப்படுத்தி, அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.

செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட ஆகாஷ் பதான்
செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட ஆகாஷ் பதான் (Etv Bharat Tamil Nadu)

அப்போது பத்மநாதன் பேருந்தில் இருந்து இறங்கும்போது, இரண்டு நபர்கள் லாவகமாக அவரது சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்த செல்போனை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, தாம்பரம் போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவான அடையாளங்களை வைத்து பேருந்து நிலையத்தில் சுற்றித் திரிந்த ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மகேந்திரா(வயது 18), ஒடிசாவை சேர்ந்த ஆகாஷ் பதான் (வயது 21) ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர்.

செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட மகேந்திரா
செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட மகேந்திரா (Etv Bharat Tamil Nadu)

இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்த செல்போன் பறிமுதல் செய்ததுடன், வேறு எங்கெல்லாம் இவர்கள் கைவரிசை காட்டி உள்ளார்கள் என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

வசமாக சிக்கிய ஆடு திருடர்கள்!

தாம்பரம் அருகே காரில் சென்று ஆடுகளை திருடிய கும்பலை சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை தாம்பரம் சேலையூர் அடுத்த வேங்கைவாசல் பாரதிதாசன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் பன்னீர்செல்வம் என்கிற சுரேஷ் (வயது 53). இவர் 30 ஆடுகள் 10 மாடுகளை வைத்து, பால் வியாபாரம் செய்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், கடந்த 16ஆம் தேதி வேங்கைவாசல் இந்திரா நகர் பகுதியில் உள்ள காலியிடத்தில் ஆடு மற்றும் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்காக விட்டுவிட்டு பன்னீர்செல்வம் மதிய உணவிற்கு வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார். இதையடுத்து அன்று மாலை ஆடுகளை மந்தைக்கு அழைத்துவர சென்றபோது 13 ஆடுகளை காணவில்லை.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பன்னீர்செல்வம் அந்தப் பகுதியில் இருந்த மக்களிடம் விசாரித்தபோது அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் காரில் வந்து ஆடுகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்றதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து பன்னீர்செல்வம் சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், ஆடு திருடு போன இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது காரில் வந்த ஆறு நபர்கள் மேய்ச்சலில் இருந்த ஆடுகளை காரில் ஏற்றிச்சென்றது தெரியவந்தது.

காரில் ஆடுகளை திருடிச் செல்லும் காட்சி
காரில் ஆடுகளை திருடிச் செல்லும் காட்சி (Etv Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, காரின் பதிவு எண் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து பாலவாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த அருண்குமார்(29), பாலகிருஷ்ணன்(40), கண்ணகி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த அயாஸ் சுதின்(25), நீலாங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த தாரிக் அகமது(42) ஆகிய நான்கு பேரை சேலையூர் போலீசார் கைது செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

போலீசார் விசாரணையில் அயாஸ் சுதின், தாரிக் அகமது ஆகிய இருவரும் கோழி மற்றும் மாட்டிறைச்சி கடை வைத்து நடத்தி வருவது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் இவர்கள் வேறு எங்கேனும் இதே போன்ற திருட்டுச் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார்களா? மற்றவர்களை ஆடு, கோழிகளை திருடிச்சென்று தங்களுடைய இறைச்சிக் கடையில் விற்கிறார்களா? என்பது போன்ற கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

சென்னை குற்றச்செய்திகள்ROWDY MURDERGOAT THIEVES ARRESTரவுடி கொலைCHENNAI CRIME NEWS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.