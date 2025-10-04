ETV Bharat / state

போலீசார் என கூறி 62 லட்ச ரூபாய் வழிப்பறி! 4 பேர் கும்பலுக்கு காவல்துறை வலைவீச்சு!

லேப்டாப் கடை உரிமையாளரிடம் போலீசார் என கூறி 62 லட்ச ரூபாய் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட கும்பலை காவல் துறையினர் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.

பூக்கடை காவல் நிலையம்
பூக்கடை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 4:26 PM IST

சென்னை: போலீசார் என கூறி 62 லட்ச ரூபாய் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட நான்கு பேர் கும்பலை பூக்கடை காவல்துறையினர் தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகின்றனர்.

சௌகார்பேட்டை வரத முத்தையப்பன் தெருவை சேர்ந்தவர் நரேஷ் (38). ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த இவர், அண்ணா சாலையில் லேப்டாப் சர்வீஸ் செய்யும் கடை நடத்தி வருகிறார். அது மட்டுமின்றி முகப்பேரை சேர்ந்த தனது நண்பர் மூஜீப் (38) என்பவருடன் சேர்ந்து வெளிநாட்டில் (துபாய்) இருந்து ஏஜெண்ட் மூலம் லேப்டாப்களை வாங்கி விற்பனை செய்யும் தொழிலும் செய்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் நேற்று இரவு முஜீப் 62 லட்ச ரூபாயை நரேஷிடம் கொடுத்து, வடக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள தபால் நிலையம் அருகே ஏஜெண்ட் ஒருவரிடம் கொடுத்து விட்டு வருமாறு கூறி அனுப்பி வைத்துள்ளார். இரு சக்கர வாகனத்தில் பணத்துடன் புறப்பட்டு சென்ற நரேஷ், வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையம் அருகே உள்ள தபால் அலுவலகத்திற்கு சென்று ஏஜெண்டுக்காக காத்திருந்தார்‌‌.

நீண்ட நேரம் ஆகியும் ஏஜெண்ட் வராததால் நரேஷ் உடனே தொழில் பார்ட்னர் முஜீப்பை தொடர்பு கொண்டு ஏஜெண்ட் வரவில்லை என தெரிவிக்க அதற்கு முஜீப் பணத்தை திருப்பி கொண்டு வருமாறு தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் நரேஷ் பணத்துடன் முகப்பேர் புறப்பட்டு சென்ற போது, முத்துசாமி பாலம் வழியாக வரும் போது அவரை ஏற்கனவே பின் தொடர்ந்து வந்த அடையாளம் தெரியாத இருவர், நரேஷை வழிமறித்து தாங்கள் போலீஸ் என்றும், உன் மீது சந்தேகமாக உள்ளது ஆகையால் உன்னை விசாரிக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளனர்.

பின்னர் அந்த இருவரில் ஒருவர் நரேஷ் இரு சக்கர வாகனத்தை எடுத்துக் கொண்டு, அவரை பின்னால் அமர வைத்து முத்துசாமி பாலம் வழியாக சென்று சிறிது தூரத்தில் வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளார். ஏற்கனவே அங்கு காத்திருந்த மேலும் இருவர் நரேஷிடம் உன்னை விசாரிக்க வேண்டும் காவல் நிலையம் வருமாறு கூறி விட்டு, அவரது இரு சக்கர வாகனம் மற்றும் 62 லட்ச ரூபாயை பறித்து கொண்டு‌ தப்பிச் சென்றனர்.

உடனே நரேஷ் முஜீப்பை தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்ததன் பேரில், அங்கு வந்த முஜீப், நரேஷை அழைத்து சென்று பூக்கடை காவல் நிலையத்தில் விசாரித்தார், அப்போது தான் அங்கு வந்தது காவலர்கள் இல்லை என தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சம்பவ இடத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, நான்கு பேர் கொண்ட கும்பலை தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

