மதுரையில் நயினார் நாகேந்திரன் பரப்புரை... கடும் நிபந்தனைகளுடன் போலீசார் அனுமதி!

கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அரசியல் தலைவர்களின் பரப்புரைக்கு உயர் நீதிமன்றம் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.

நயினார் நாகேந்திரன் (கோப்புப்படம்)
நயினார் நாகேந்திரன் (கோப்புப்படம்) (@NainarBJP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 8:56 PM IST

1 Min Read
மதுரை: பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் பரப்பரைக்கு போலீசார் கடும் நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்துள்ளனர்.

வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மக்களை சந்திக்கும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனர். தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பாக அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் கடந்த அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி கரூரில் நடத்திய மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் இது போன்ற பேரணிகளை பொதுக் கூட்டங்களை முறைப்படுத்த உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதை அடுத்து, போலீசார் கட்சித் தலைவர்களின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளனர். பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் 'தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம்' என்ற தலைப்பில் வரும் அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி மதுரையில் இருந்து பரப்புரையை தொடங்க உள்ளார். இந்த பரப்புரையை பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா தொடங்கி வைக்கிறார்.

இந்நிலையில் இந்த பரப்பரைக்கு மதுரை காவல் துறை பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்துள்ளது. மதுரையில் தொடங்கும் இப்பரப்புரை நிகழ்வு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி முதல் கட்டமாக நெல்லையில் நிறைவடைகிறது. மதுரையில் தொடங்க உள்ள பரப்புரையின் போது, பங்கேற்க உள்ள பொது மக்களுக்கு போதுமான குடிநீர் வசதி செய்து தர வேண்டும். கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள் பங்கேற்க அனுமதி இல்லை என காவல் துறை நிபந்தனை விதித்துள்ளது. காவல் துறையினரின் அனுமதியை அடுத்து அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது பரப்புரை மதுரையிலிருந்து தொடங்க உள்ளார்.

கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அரசியல் தலைவர்களின் பரப்புரைகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், கரூர் போன்று பரப்புரையில் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுவதை தவிர்க்க போலீசார் நிபந்தனைகளை கடுமையாக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

