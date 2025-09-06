நண்பர்களுடன் டீ குடிக்க சென்ற இளைஞர் ஓடஓட விரட்டி கொலை! நடந்தது என்ன?

முன் விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றதா? கொலையில் ஈடுபட்டவர்கள் யார்? என்பது குறித்த பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணையை முடுக்கியுள்ளனர்.
Published : September 6, 2025 at 11:04 AM IST
திருநெல்வேலி: நண்பர்களுடன் டீ குடிக்க வந்த இளைஞரை நெல்லை ரயில் நிலையம் முன்பு மர்ம நபர்கள் வெட்டிப் படுகொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நெல்லை டவுன் சுந்தரர் தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ் என்ற ஆனந்த் (19). இவர் அந்த பகுதியில் வாட்டர் கேன் போடும் தொழில் செய்து வந்தார். இந்த நிலையில், நேற்று (செப்.5) இரவு டீ குடிப்பதற்காக தனது நண்பர்கள் 4 பேருடன் நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையம் முன்பு அமைந்துள்ள டீக்கடைக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார்.
அப்போது அங்கிருந்த மர்ம நபர்கள் சிலருக்கும், இவர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், அந்த மர்ம நபர்கள் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து வெங்கடேஷ் மற்றும் அவருடைய நண்பர்களை விரட்டி தாக்கியுள்ளனர். இதில், வெங்கடேசனுக்கு சரமாரியாக அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. இதில், அவர் ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் உடன் வந்திருந்த நண்பர்கள் நெல்லை சந்திப்பு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த நெல்லை மாநகர காவல் துணை ஆணையாளர் பிரசன்னா குமார் தலைமையிலான குழு, உயிரிழந்த வெங்கடேஷ் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தது.
தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்டமாக, அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, வெங்கடேஷுடன் வந்த நண்பர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நெல்லை டவுன் பகுதியில் சக்தி என்ற நபரை அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் வெங்கடேஷ் பெயரும் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து, இந்த கொலைக்கான காரணம் என்ன? சக்தி கொலை சம்பவத்திற்கு பழி வாங்கும் நோக்கில் இந்த கொலை நடந்ததா? கொலை செய்தது யார்? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நண்பர்களுடன் டீ குடிக்க வந்த இளைஞர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.