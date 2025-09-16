ETV Bharat / state

"நா இவர் கூட தான் வாழ்வேன்" பெண்ணின் முடிவால் ஆத்திரமடைந்த பெற்றோர் - காதலன் வெட்டி படுகொலை

மயிலாடுதுறை அருகே காதல் விவகாரத்தில் இளைஞர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 16, 2025 at 9:58 AM IST

மயிலாடுதுறை: 10 வருட காதல் விவகாரத்தில் இளைஞர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், காதலித்த பெண்ணின் குடும்பத்தினரே இந்த கொலைக்கு காரணம் என படுகொலை செய்யப்பட்ட இளைஞரின் உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டி உள்ளனர்.

மயிலாடுதுறை அருகே அடியமங்கலம் கிராமம் பெரிய தெருவைச் சேர்ந்தவர் வைரமுத்து (28). மெக்கானிக் வேலை பார்த்து வந்த இவரும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 26 வயதுடைய பெண்ணும் கடந்த 10 வருடங்களாக காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருவரும் ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இவர்களது காதலுக்கு பெண் வீட்டார் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்துள்ளனர். இதனால், இருவீட்டாருக்கும் இடையில் அடிக்கடி தகாராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளதாக போலீசாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும் அந்த விசாரணையில், சம்பந்தப்பட்ட பெண் சென்னையில் தங்கி பணிபுரிந்து வரும் நிலையில், அவரது தாயார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் வைரமுத்து வேலை பார்க்கும் இடத்திற்கு வந்து பிரச்சனை செய்துள்ளார். தொடர்ந்து, பெண்ணின் குடும்பத்தினர் மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் இருதரப்பினரையும் காவல் நிலையம் அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

உயிரிழந்த இளைஞர் வைரமுத்து
உயிரிழந்த இளைஞர் வைரமுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது அந்த பெண் தான் வைரமுத்துவை திருமணம் செய்துகொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ஏமாற்றமடைந்த அவரது குடும்பத்தினர் தங்களது மகளை நிராகரிப்பதாக கூறிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றனர். இதையடுத்து அந்த பெண் கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன் வைரமுத்துவின் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அவருக்கும், வைரமுத்துவிற்கும் பதிவு திருமணம் செய்து வைப்பதாக வைரமுத்துவின் பெற்றோர் கூறியுள்ளனர். இதனால் சமாதானமான அந்தப் பெண் மீண்டும் வேலைக்காக சென்னை திரும்பி உள்ளார்.

இதையும் படிங்க: 'அரசு மருத்துவமனையிலும் பணம் தான் பேசும்' ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! நடந்தது என்ன?

இந்த நிலையில், நேற்றிரவு (செப். 15) வைரமுத்து மயிலாடுதுறையில் வேலையை முடித்துவிட்டு தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வழக்கம்போல் வீடு திரும்பி உள்ளார். அப்போது, அடியமங்கலம் பிள்ளையார் கோயில் அருகே வைரமுத்துவை வழிமறித்த மர்ம நபர்கள், அவரை ஓட ஓட சரமாரியாக வெட்டினர். இதில், ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிய வைரமுத்துவை உறவினர்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். ஆனால் அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் என்று காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மயிலாடுதுறை மாவட்ட எஸ்பி ஸ்டாலின் மற்றும் போலீசார் கொலை நடந்த இடத்தை பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்படாதவாறு அப்பகுதியில் 30-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தொடர்ந்து, பெண்ணின் தாயார், வைரமுத்து வேலை பார்க்கும் இடத்திற்கு வந்து பிரச்சனை செய்து மிரட்டல் விடுத்த வீடியோ அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தங்கள் மகன் கொலைக்கு அவரது காதலியின் குடும்பத்தினரே காரணம் என வைரமுத்துவின் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

