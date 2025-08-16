சென்னை: யூடியூப் பார்த்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்து ரூ.2.50 லட்சம் பணத்தை இழந்த பெண், தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து சங்கர் நகர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த பொழிச்சலூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அருண் (44). மாற்றுத்திறனாளியான இவர், பெயிண்டிங் டிசைனராக வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவியான வனஜா (38), ஒருமுறை யூடியூப் பார்த்து, ஆன்லைன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் சிறிய அளவில் முதலீடு செய்துள்ளார். இதில், அவருக்கு இரட்டிப்பு மடங்கு லாபம் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிக பணம் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிட்டும் என எண்ணி, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களில் கடன் பெற்று ஷேர் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினார். தொடர்ந்து, ஆப் மூலம் ரூ. 2.50 லட்சம் கடன் பெற்று ஷேர் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்துள்ளார். ஆனால், இதில் எவ்வித லாபமும் கிடைக்கவில்லை. அவர் செலுத்திய பணம் கூட திரும்ப கிடைக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது.
இதனால் கடன் கொடுத்தவர்கள் பணம் கேட்டு அவருக்கு நெருக்கடி கொடுத்துள்ளனர். இதன் காரணமாக, வனஜா கடந்த சில நாட்களாக கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் இருந்த வனஜா தனது வீட்டில் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், இறந்த வனஜா உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, வனஜாவின் கைபேசியை போலீசார் ஆய்வு செய்தபோது, அவர் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன்பாக பதிவு செய்த மூன்று ஆடியோக்கள் இருந்தது தெரியவந்தது.
இதில் ஒரு ஆடியோவில், “ தனியார் வங்கியில் வாங்கிய கடனை செலுத்த முடியவில்லை. எனக்கு என்ன செய்வது என்பது தெரியவில்லை. என்னை மன்னித்துவிடுங்கள்” என பதிவு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, இச்சம்பவம் குறித்து சங்கர் நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மாணவிக்கு கத்திக்குத்து!
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் கங்கை அம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் செல்வம் (வயது 25). இவர் பழைய பல்லாவரத்தில் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வரும் 14 வயது மாணவியை ஒருதலையாக காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், மாணவியின் வீட்டிற்கு சென்ற செல்வம், அவரது தாயாரிடம், உங்கள் மகளை திருமணம் செய்து கொடுக்குமாறு கேட்டுள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவரது தாயார் கத்தி கூச்சலிட்டதால், ஆத்திரமடைந்த செல்வம் தான் மறைத்து வைத்திருந்த சிறிய கத்தியால் மாணவியை குத்தியுள்ளார். தொடர்ந்து, தற்கொலைக்கும் முயன்றுள்ளார். இதில் அவருக்கு கழுத்தில் காயம் ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். கத்திக் குத்தியில் காயமடைந்த மாணவியும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்து பல்லாவரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல:
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக, +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலம் help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.
