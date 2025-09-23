ETV Bharat / state

மாவட்ட ஆட்சியர் பெயரில் மோசடி: நெல்லையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் பெயரில் மருத்துவரை மிரட்டி மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காவல் ஆணையாளர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் மாவட்ட ஆட்சியர் பெயரை பயன்படுத்தி, தனியார் மருத்துவரை மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து மாநகர குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கோண்டு வருகின்றனர்.

நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை குலவணிகர்புரத்தில் மருத்துவர் வினோத்குமார் பிலிப் என்பவருக்கு சொந்தமான தனியார் மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், மருத்துவர் வினோத்குமார் பிலிப், கடந்த 16-ஆம் தேதி மாநகர காவல் ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்தார்.

அந்த புகாரில், ‘கடந்த 10-ஆம் தேதி காலையில், மருத்துவமனைக்கு சொந்தமான கைபேசி எண்ணுக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. அதில் பேசிய நபர், தன்னை மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் ராஜ்குமார் என்று அறிமுகப்படுத்தி, மருத்துவர் வினோத்குமாரிடம் பேச வேண்டும் எனக் கூறினார்.

பின்னர் அதே எண்ணில் இருந்து எனக்கு அழைப்பு வந்தது. இதில், முதலில் பேசிய நபர், மாவட்ட ஆட்சியர் உங்களிடம் பேசுவார் எனக் கூறிவிட்டு, தொலைப்பேசியை வேறொரு நபரிடம் கொடுத்தார்.

அதனை வாங்கி பேசிய நபர், தன்னை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் என்று அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டு, மருத்துவமனை பிரச்சினை எந்த அளவில் இருக்கிறது என்று கேட்டார். பின்னர், உங்கள் பிரச்சனை தீர வேண்டுமென்றால் பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார். இதனால், நான் பின்னர் பேசுகிறேன் எனக்கூறி அழைப்பைத் துண்டித்தேன்.

சிறிது நேரம் கழித்து அந்த எண்ணை மீண்டும் தொடர்பு கொண்டபோது, அந்த எண் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதன் மூலம், மர்ம நபர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் பெயரை பயன்படுத்தி தன்னிடம் பணம் பறிக்க முயன்றது தெரியவந்தது. எனவே, மாவட்ட ஆட்சியர் என ஏமாற்றி, மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ இவ்வாறு மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த புகார் மனுவைப் பெற்ற மாநகர காவல் ஆணையாளர், இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில், மாநகர குற்றப்பிரிவு (CCB) காவல்நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளர் கே. ராஜாராம், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டப்பிரிவுகள், 204 (ஏமாற்றுதல்), 318(2) (ஆள்மாறாட்டம்), மற்றும் 319(2) (மிரட்டிப் பணம் பறித்தல்) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தார். தற்போது, இந்த வழக்கு குறித்து ஆய்வாளர் பாண்டிமுத்துலெட்சுமி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் பெயரை பயன்படுத்தி தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவரிடம் பணம் பறிக்க முயன்ற கும்பல் குறித்து வெளியான தகவல் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.

