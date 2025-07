ETV Bharat / state

கஞ்சா வாங்க ஒடிசா சென்ற இளைஞர் சடலமாக கண்டெடுப்பு; போலீசார் விசாரணை! - YOUTH DEAD IN ODISHA

விசாரணை செய்யும் புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

திருவள்ளூர்: நண்பர்களுடன் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா செல்வதாக கூறி, கஞ்சா வாங்குவதற்காக ஒடிசா சென்ற இளைஞர் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திருவள்ளூர் அடுத்த புல்லரம்பாக்கம் எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஹரி ஜோதி. இவரின் இரண்டாவது மகன் அஜய் (22). இவர் நண்பர்களுடன் கொடைக்கானலுக்கு செல்வதாக கூறி, கடந்த 28 ஆம் தேதி வீட்டிலிருந்து சென்றுள்ளார். இதனையடுத்து, இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு ஜூலை 1 ஆம் தேதி, அஜய் தனது பெற்றோரை தொடர்புகொண்டு, தாம் ஒடிசாவில் இருப்பதாகவும், தம்மை பெயர் தெரியாத நபர்கள் பிடித்து வைத்துக்கொண்டு பணம் கேட்டு மிரட்டுவதாக கூறி அழுதுள்ளார். இதனால், அவரது பெற்றோர்கள் புல்லரம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். உயிரிழந்த அஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu) புகாரின் பேரில், திருவள்ளூர் காவல் துறையினர் ஒடிசாவுக்கு சென்று பார்த்தபோது, அஜய் ரயில் நிலையம் அருகே காயங்களுடன் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். இதுகுறித்து ஒடிசா மாநிலம் பாரபுல்லா காவல் துறையினர் சந்தேக மரணமாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதேபோல், மகன் காணாமல் போனதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் புல்லரம்பாக்கம் காவல் துறையினர், ஆள் கடத்தல் வழக்காக பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

