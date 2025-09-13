டிராக்டர் மோதி சிறுவன் உயிரிழப்பு... திருவாரூரில் சோகம் - போலீசார் விசாரணை!
திருவாரூர் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது டிராக்டர் மோதி விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 13, 2025 at 3:50 PM IST
திருவாரூர்: இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது டிராக்டர் மோதிய விபத்தில் சிறுவன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவாரூர் அருகே சந்தோஷ் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சாமிதுரை. இவரது பேரன் சர்வேஷ் அங்குள்ள தனியார் பள்ளியில் நான்காம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இந்த நிலையில், சாமிதுரை பள்ளி சென்ற பேரனை அழைத்து வருவதற்காக தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றார். அங்கு, தனது பேரன் சர்வேஷ் மற்றும் அவரது நண்பர் சுப்பம்மாள் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த முகுந் தியாகேஷ் ஆகிய இருவரையும் தனது வாகனத்தில் அழைத்து வந்தார்.
இதில், வாகனம் மயிலாடுதுறை சாலை நாலுகால் மண்டபத்தில் இருந்து புதுத்தெரு செல்லும் பகுதிக்குள் திரும்பியது. அப்போது, எதிரே வந்த டிராக்டர் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது. இதில் இரு சக்கர வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்த இரண்டு சிறுவர்களும் கீழே விழுந்தனர். இதில், முகுந் தியாகேஷ் மீது டிராக்டர் ஏறி, இறங்கியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். சர்வேஷுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருவாரூர் நகர காவல் துறையினர், விபத்தில் படுகாயமடைந்த சிறுவனை மீட்டு திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தொடர்ந்து, முகுந் தியாகேஷ் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து திருவாரூர் நகர போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையே, உயிரிழந்த சிறுவனின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் புதுத்தெரு பகுதிக்கு திரும்பும் இடத்தில் வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும், அந்த பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து, திருவாரூரில் இருந்து மயிலாடுதுறை செல்லும் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
இதனையடுத்து, போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தையடுத்து, சிறுவனின் உறவினர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.