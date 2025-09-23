ஐடிஐ மாணவனை ராகிங் செய்த விவகாரம்! 4 சிறார் மீது வழக்குப்பதிவு!
விடுதியில் கவனக்குறைவாக செயல்பட்ட காரணத்திற்காக, அதன் பாதுகாவலர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 23, 2025 at 2:57 PM IST
மதுரை: விடுதியில் 15 வயது சிறுவனை சக மாணவர்கள் ராக்கிங் செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், 4 சிறார்கள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே செக்கானூரணியில் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு பள்ளி மாணவர்கள் மட்டுமல்லாது அரசு கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள், அரசு தொழிற்பயிற்சி (ITI) கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள் என 100-க்கும் மேற்பட்டோர் தங்கி உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பள்ளியில் படிக்க முடியாமல் இடையே நின்ற மாணவர்கள் சிலர், செக்கானூரணி அரசு தொழிற்பயிற்சி கல்லூரியில் கடந்த 11 ஆம் தேதி சேர்ந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தை உலுக்கிய ராகிங் வீடியோ
அந்த வகையில், மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடி அருகேயுள்ள வில்லூர் கிராமத்தை சேர்ந்த மாணவர், தேனி மாவட்டம் மயிலாடும்பாறை, கோட்டூர் பகுதியை சேர்ந்த 3 மாணவர்கள், மதுரை அச்சம்பத்து பகுதியை சேர்ந்த 3 மாணவர்கள் என அனைவரும் தொழிற்பயிற்சி கல்லூரியில் முதல்வர் பரிந்துரை பேரில் செக்கானூரணி மாணவர் விடுதியில் உள்ள ஒரே அறையில் தங்கி பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், அந்த மாணவர்களில் ஒருவரை சக மாணவர்கள் நிர்வாணப்படுத்தி கேலி கிண்டல் செய்து தாக்கியதை, அறையிலிருந்த மற்றொரு மாணவன் தனது செல்போனில் வீடியோவாக எடுத்து, அதை பாதிக்கப்பட்ட மாணவனின் தந்தையிடம் காண்பித்துள்ளார். இதற்கிடையே, ஐடிஐ மாணவரை ராகிங் செய்யும் வீடியோ இணையத்திலும் வெளியாகி வைரலானது.
மாணவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு
ராகிங் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட விடுதி பாதுகாவலர் பாலகிருஷ்ணன், இது தொடர்பாக உயரதிகாரிகளுக்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்தார். இதற்கிடையே பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் தந்தை செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் செக்கானூரணி போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள் அனைவரும் 17 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் என்பதும், பாதிக்கப்பட்ட மாணவரை சக மாணவர்கள் ஆடையைக் கழற்றி நிர்வாணப்படுத்தி ராகிங் செய்ததும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, ராகிங் செய்த 3 மாணவர்கள் மற்றும் அதனை வீடியோவாக எடுத்து இணையத்தில் பரப்பிய மாணவர் ஆகிய நான்கு பேர் மீதும், உடன் பயின்ற மாணவனை கேலி கிண்டல் செய்து தாக்கிய குற்றத்திற்காக, ராக்கிங் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சஸ்பெண்ட்
இந்த நிலையில் மாணவர் விடுதியில் தங்கிய சக மாணவனை கேலி கிண்டல் செய்த தாக்கிய வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து மூன்று மாணவர்களையும் இடைநீக்கம் செய்து அரசு தொழில்நுட்ப பயிற்சி கல்லூரி முதல்வர் அசோகன் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், விடுதி பாதுகாவலர் பாலமுருகன் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டதாகக் கூறி, அவரை கல்வி அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, சுபாகரன் என்பவரை தற்காலிகமாக விடுதி பொறுப்பு பாதுகாவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.