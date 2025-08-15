தூத்துக்குடி: குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் அர்ச்சகர் வீட்டில் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள குலசேகரன்பட்டினம் பகுதி, கீழமலையன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஞானமுத்துபட்டர். இவர் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் அர்ச்சகராக பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு பிரியா என்ற மனைவியும், ஒரு மகனும், மகளும் உள்ளனர். இவரது மகன் கும்பகோணத்தில் உள்ள பாடசாலையில் பயின்று வரும் நிலையில், மகள் கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தங்கி படித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் ஞானமுத்துபட்டர் கடந்த மாதம் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவரது மனைவி பிரியா தனது கணவர் ஞானமுத்து இறந்து 10 நாட்கள் சடங்கு முடித்துவிட்டு, திருநெல்வேலியில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். பின்னர் குலசேகரப்பட்டினத்தில் உள்ள வீட்டிற்கு திரும்பிய பிரியாவிற்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
அவரது வீட்டின் பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது வீட்டிற்குள் இருந்த பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதற்குள் இருந்த தங்கம், வெள்ளி, வைரம் என மொத்தம் 107 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து பிரியா உடனடியாக குலசேகரன்பட்டினம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அவரது புகாரின் பேரில் விரைந்து வந்த போலீசார், சம்பவ இடத்தை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதில் பின்பக்க சுற்றுச்சுவர் வழியாக கொள்ளையர்கள் ஏறிக் குதித்து, வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, இந்த துணிகர சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும் சம்பவ இடத்திற்கு மோப்ப நாய் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து குலசேகரன்பட்டினம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தென்தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் அர்ச்சகர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 107 சவரன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
