ETV Bharat / state

கோயில் அர்ச்சகர் வீட்டில் 107 சவரன் நகை கொள்ளை; போலீசார் தீவிர விசாரணை! - THOOTHUKUDI JEWEL THEFT

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் அர்ச்சகர் வீட்டில் தங்கம், வெள்ளி, வைரம் உட்பட மொத்தம் 107 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குலசேகரன்பட்டினம் காவல்நிலையம்
குலசேகரன்பட்டினம் காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 6:26 PM IST

1 Min Read

தூத்துக்குடி: குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் அர்ச்சகர் வீட்டில் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள குலசேகரன்பட்டினம் பகுதி, கீழமலையன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஞானமுத்துபட்டர். இவர் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் அர்ச்சகராக பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு பிரியா என்ற மனைவியும், ஒரு மகனும், மகளும் உள்ளனர். இவரது மகன் கும்பகோணத்தில் உள்ள பாடசாலையில் பயின்று வரும் நிலையில், மகள் கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தங்கி படித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் ஞானமுத்துபட்டர் கடந்த மாதம் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவரது மனைவி பிரியா தனது கணவர் ஞானமுத்து இறந்து 10 நாட்கள் சடங்கு முடித்துவிட்டு, திருநெல்வேலியில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். பின்னர் குலசேகரப்பட்டினத்தில் உள்ள வீட்டிற்கு திரும்பிய பிரியாவிற்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.

அவரது வீட்டின் பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது வீட்டிற்குள் இருந்த பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதற்குள் இருந்த தங்கம், வெள்ளி, வைரம் என மொத்தம் 107 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து பிரியா உடனடியாக குலசேகரன்பட்டினம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அவரது புகாரின் பேரில் விரைந்து வந்த போலீசார், சம்பவ இடத்தை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதில் பின்பக்க சுற்றுச்சுவர் வழியாக கொள்ளையர்கள் ஏறிக் குதித்து, வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, இந்த துணிகர சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: மனு கொடுக்க சென்றால் ஒரு கலெக்டர் இப்படியா பேசுவது? மாணவரின் பெற்றோர் வேதனை!

மேலும் சம்பவ இடத்திற்கு மோப்ப நாய் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து குலசேகரன்பட்டினம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தென்தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் அர்ச்சகர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 107 சவரன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தூத்துக்குடி: குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் அர்ச்சகர் வீட்டில் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள குலசேகரன்பட்டினம் பகுதி, கீழமலையன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஞானமுத்துபட்டர். இவர் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் அர்ச்சகராக பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு பிரியா என்ற மனைவியும், ஒரு மகனும், மகளும் உள்ளனர். இவரது மகன் கும்பகோணத்தில் உள்ள பாடசாலையில் பயின்று வரும் நிலையில், மகள் கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தங்கி படித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் ஞானமுத்துபட்டர் கடந்த மாதம் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவரது மனைவி பிரியா தனது கணவர் ஞானமுத்து இறந்து 10 நாட்கள் சடங்கு முடித்துவிட்டு, திருநெல்வேலியில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். பின்னர் குலசேகரப்பட்டினத்தில் உள்ள வீட்டிற்கு திரும்பிய பிரியாவிற்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.

அவரது வீட்டின் பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது வீட்டிற்குள் இருந்த பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதற்குள் இருந்த தங்கம், வெள்ளி, வைரம் என மொத்தம் 107 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து பிரியா உடனடியாக குலசேகரன்பட்டினம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அவரது புகாரின் பேரில் விரைந்து வந்த போலீசார், சம்பவ இடத்தை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதில் பின்பக்க சுற்றுச்சுவர் வழியாக கொள்ளையர்கள் ஏறிக் குதித்து, வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, இந்த துணிகர சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: மனு கொடுக்க சென்றால் ஒரு கலெக்டர் இப்படியா பேசுவது? மாணவரின் பெற்றோர் வேதனை!

மேலும் சம்பவ இடத்திற்கு மோப்ப நாய் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து குலசேகரன்பட்டினம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தென்தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் அர்ச்சகர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 107 சவரன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

KULASEKARANPATTINAM THEFTTHOOTHUKUDI CRIMEஅர்ச்சகர் வீட்டில் நகை கொள்ளைதூத்துக்குடி நகை கொள்ளைTHOOTHUKUDI JEWEL THEFT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.