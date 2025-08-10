வேலூர்: பால் ஏஜென்சியில் இருந்து தினந்தோறும் பால் பாக்கெட்டுகள் திருடிய மர்ம நபரை, சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து குடியாத்தம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் நகரில் நள்ளிரவு நேரங்களில் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளை திருடும் மர்ம நபரால் பரபரப்பு நிலவுகிறது. கொச அண்ணாமலை தெருவைச் சேர்ந்த மணி என்பவர், பல ஆண்டுகளாக ஆவின் பால் ஏஜென்சியை நடத்தி வருகிறார்.
சமீபத்தில், அவரது ஏஜென்சியில் இருந்து தினந்தோறும் பால் பாக்கெட்டுகள் குறைந்து வருவதை கவனித்த அவர், காரணத்தை அறிய சிசிடிவி காட்சிகளை பரிசோதித்தார். அதில் அடையாளம் தெரியாத ஒருவர் அதிகாலை நேரங்களில் ஏஜென்சிக்கு வந்து பால் பெட்டிகளை திறந்து பால் பாக்கெட்டுகளை எடுத்து செல்வது தெளிவாக பதிவாகியிருந்தது.
இதையடுத்து மணி, குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, குறித்த நபரை அடையாளம் காணும் வகையில் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், குடியாத்தம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு பால் ஏஜென்சிகளிலும் இதேபோன்ற திருட்டு சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக பால் விநியோகிஸ்தர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர். அதிகாலை வேளைகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பலப்படுத்த வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த போலீசார் கூறும்போது, "கொச அண்ணாமலை தெருவில் உள்ள ஆவின் பால் ஏஜென்சியில் இருந்து பால் பாக்கெட்டுகள் திருடப்பட்டதாக புகார் கிடைத்துள்ளது. சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளை பெற்றுள்ளோம். திருட்டில் ஈடுபட்ட மர்ம நபரை அடையாளம் காணும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இச்சம்பவம் தொடர்பான குற்றவாளியை விரைவில் பிடிப்போம். அதே நேரத்தில், குடியாத்தம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இதுபோன்ற சம்பவம் தொடர்பான புகார்கள் தொடர்ந்து வந்துள்ளன. அவற்றை ஒருங்கிணைத்து விசாரித்து வருகிறோம். குற்றவாளியை விரைவில் கைது செய்து, மேலும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்." என்று தெரிவித்தனர்.
