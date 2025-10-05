வேலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயி மர்ம மரணம்! போலீசார் தீவிர விசாரணை!
வேலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயி மர்மமான முறையில் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது
Published : October 5, 2025 at 3:52 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே பூங்குளம் கிராமத்தில் விவசாயி ஒருவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பூங்குளம் கிராமத்தை சேர்ந்த 40 வயதுடைய ராஜீவ்காந்தி என்பவர், நேற்று தனது விவசாய நிலத்திற்கு செல்லும் போது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். சாந்தி என்ற பெண் தனது தனது நிலத்தில் கலக்காய் (சுண்டைக்காய்) பயிரிட்டுள்ளதால், விலங்குகளின் தாக்குதலை தவிர்க்க மின் வேலி அமைத்துள்ளார். அந்த நிலத்தில் ராஜீவ்காந்தி வேட்டைக்கு சென்றதாகவும், அப்போது வேலியை தாண்ட முயன்ற போது மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ராஜீவ்காந்தியுடன் வேட்டைக்கு வந்த சிலர் அவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது குறித்து உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அவரது குடும்பத்தினர், உடலை மீட்டு போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர்.
இதனையடுத்து, குடியாத்தம் தாலுகா போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, சாந்தியை கைது செய்தனர். மேலும், உடலை மீட்டு, உடற்கூறு பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு அடுக்கம்பாறை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விவசாயி உயிரிழந்தது குறித்து சாந்தியிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக குடியாத்தம் தாலுகா காவல் நிலையத்தின் உயரதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "சம்பவம் குறித்து முதற்கட்ட விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இறந்த ராஜீவ்காந்தியின் உடல் கை, கால் கட்டப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டதால் இது வழக்கமான விபத்து என முடிவுக்கு வர முடியாது. மின் வேலி மூலம் மின்சாரம் பாய்ந்துள்ளதாக முதல் நிலை தகவல்கள் உள்ளன.
இருப்பினும், சாந்தி என்பவர் உயிரிழப்புக்குப் பிறகு உடலை மறைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாகத் தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து அவரை கைது செய்துள்ளோம். சம்பவம் தொடர்பாக மேல் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. சட்டப்படி தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார். இந்த வழக்கு தொடர்பாக தற்போது தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது