வயதான தம்பதியை கட்டிப்போட்டு கத்தி முனையில் கைவரிசை: சேலத்தில் பயங்கரம்!
ஓமலூர் அருகே வயதான தம்பதியிடம் கைவரிசை காட்டிய நபர்களை விரைவில் பிடிப்போம் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 12, 2025 at 2:15 PM IST
சேலம்: வயதான தம்பதியை கட்டிப்போட்டு, கத்தி முனையில் ரூ.20 சவரன் நகை மற்றும் 70 ஆயிரம் பணத்தை அடையாளம் தெரியாத நபர் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள தாராபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜகோபால் (70). அவரது மனைவி சரோஜா (65). இந்த தம்பதிக்கு குழந்தைகள் இல்லாத நிலையில், தங்களுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் விவசாயம் செய்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்றிரவு 8 மணியளவில், ராஜகோபால் - சரோஜா இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்த போது, திடீரென கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டுள்ளது. அதனைக் கேட்ட சரோஜா எழுந்து சென்று கதவை திறந்துள்ளார்.
அப்போது வீட்டிற்கு வெளியே இருந்த அடையாளம் தெரியாத இருவர், சரோஜாவை தாக்கிவிட்டு கதவை உள்பக்கமாக பூட்டியுள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து, கூச்சலிட முயன்ற ராஜகோபாலையும் தாக்கிய அவர்கள், இருவரையும் துணியால் கட்டி வைத்துள்ளனர். பின்னர், கத்தி முனையில் சரோஜா அணிந்திருந்த 5 சவரன் தங்கச் சங்கிலி, வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த 15 சவரன் நகை மற்றும் ரூ.70 ஆயிரம் பணத்தை கொள்ளையடித்த அந்த நபர்கள், வீட்டின் வெளியே பூட்டு போட்டுவிட்டு சென்றுள்ளனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, திருடர் கட்டியிருந்த கட்டை அவிழ்த்த சரோஜா, ஜன்னல் வழியாக சத்தம் போட்டு உதவி கேட்டுள்ளார். அதனை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அக்கம்பக்கத்தினர், கதவை உடைத்து இருவரையும் மீட்டுள்ளனர். காயமடைந்த இருவரையும், சிகிச்சைக்காக சேலம் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதற்கிடையே, கொள்ளை நடந்த வீட்டை சேலம் மாவட்டம் தலைமை இடத்து ஏடிஎஸ்பி சுப்பிரமணியம், ஓமலூர் டிஎஸ்பி சஞ்சீவ் குமார் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டனர். வீட்டைச் சுற்றி இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து, ஓமலூர் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கப்பன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து ஓமலூர் போலீசார் கூறுகையில், "சம்பவம் நடந்த பகுதிக்கு அருகே இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை சோதனை செய்ததில், இரண்டு நபரின் உருவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. மேலும், மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை செய்துள்ளோம். தொடர்ந்து வந்த கைரேகை நிபுணர்கள், தடயங்களை ஆய்வு செய்து, ரேகைகளை பதிவு செய்து எடுத்து சென்றுள்ளனர். தற்போது, விசாரணை முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது. விரைவில் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்கள் பிடிபடுவார்கள்" என்றனர்.