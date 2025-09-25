ETV Bharat / state

முன்னாள் ராணுவ வீரர் வீட்டில் 40 சவரன் நகை கொள்ளை! வடிவேலு பட பாணியில் அரங்கேறிய சம்பவம்!

முன்னாள் ராணுவ வீரர் வீட்டில் அரங்கேறிய கொள்ளை சம்பவத்தில், மோப்ப நாயிடம் சிக்கி விடக் கூடாது என்பதற்காக வீடு முழுவதும் மிளகாய்ப்பொடி தூவிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவ இடத்தில் பொருட்கள் களைந்து கிடக்கும் காட்சி
சம்பவ இடத்தில் பொருட்கள் களைந்து கிடக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 2:50 PM IST

வேலூர்: ஒடுகத்தூர் அருகே வடிவேலு திரைப்பட பாணியில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் வீட்டில் மிளகாய்ப் பொடி தூவி மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் ஒடுகத்தூர் அருகே சுபேதர்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் கிருஷ்ணன் (80) மற்றும் அவரது மனைவி பாப்பம்மாள் (70). இவர்களது மூன்று மகன்களும் திருமணமாகி வேறொரு இடத்தில் வசித்து வரும் நிலையில், கிருஷ்ணன் தம்பதியினர் மட்டும் தனியாக வசித்து வருகின்றனர்.

சில நாட்களுக்கு முன்னர் கிருஷ்ணன், பாப்பம்மாள் இருவரும் பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக சென்றிருந்தனர். இந்த நிலையில், சிகிச்சை முடிந்து நேற்று (செப்.24) இரவு வீட்டிற்கு திரும்பிய தம்பதி, வீட்டின் கதவுகள் திறந்த நிலையில் இருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். மேலும், வீடு முழுவதும் மிளகாய்ப் பொடி தூவப்பட்டு இருந்துள்ளது. வீட்டிற்குள் சென்ற போது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த தங்க நகைகள், வெள்ளிப் பொருட்கள், ரொக்கம் உள்ளிட்டவை கொள்ளை அடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது.

அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த கிருஷ்ணன் உடனடியாக வேப்பங்குப்பம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, இன்ஸ்பெக்டர் முத்துச்செல்லவன், டிஎஸ்பி நந்தகுமார், தடயவியல் நிபுணர்கள் மோப்ப நாய்களுடன் சென்று, சம்பவ இடத்தில் தடயங்களை சேகரித்தனர்.

வீட்டில் தூவப்பட்டிருந்த மிளகாய் பொடி
வீட்டில் தூவப்பட்டிருந்த மிளகாய் பொடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், அந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார், தீவிரமாக சோதனை செய்து வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், தங்களை போலீசார் கண்டுபிடித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, குறிப்பாக மோப்பநாயிடம் சிக்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வீடு முழுவதும் மிளகாய்ப்பொடியை அவர்கள் தூவிச் சென்றனர்.

வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து வீட்டிற்கு நுழைந்த மர்ம நபர்கள் பீரோவில் இருந்த 40 சவரன் தங்க நகை, ரூ.4 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்களை அள்ளிச் சென்றது போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கொள்ளை சம்பவத்திற்கு பிறகு வீட்டில் சிதறி கிடக்கும் பொருட்கள்
கொள்ளை சம்பவத்திற்கு பிறகு வீட்டில் சிதறி கிடக்கும் பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து போலீசார் கூறுகையில், “குற்றவாளிகள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள். வீடு முழுவதும் மிளகாய்ப்பொடி தூவப்பட்டிருப்பதால், கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை பிடிப்பதில் சவால்கள் உள்ளன. இருந்தாலும், அவர்கள் விட்டுச் சென்ற சில தடயங்கள் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றோம்” எனத் தெரிவித்தனர்.

