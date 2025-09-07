ஈரோட்டில் பீரோவை உடைத்து 48 சவரன் நகை கொள்ளை... தூத்துக்குடியில் பதுங்கிய கும்பல் கைது!
பிளாஸ்டிக் சாமான்கள் வாங்குவது போல நோட்டமிட்டு பூட்டிய வீடுகளை கண்டறிந்து கொள்ளையர்கள் கைவரிசை காட்டியது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : September 7, 2025 at 6:14 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் அருகே வீட்டில் இருந்த நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்ற மூன்று பேரை 72 மணி நேரத்தில் போலீசார் கைது செய்து கொள்ளை போன நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் நேரு நகர் காமாட்சி அம்மன் கோயில் வீதியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ் குமார். கோழி இறைச்சிக் கடை நடத்தி வருகிறார். கடந்த 3 தினங்களுக்கு முன்பு இவரது வீட்டிற்குள் புகுந்த கொள்ளையர்கள் பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 48 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் ரூ.50,000 கொள்ளையடித்து சென்றனர்.
இதுகுறித்து சதீஷ் குமார் சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெகநாத் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து கொள்ளையர்களை தேடி வந்தனர். நகை திருடு போன வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளின் அடிப்படையில், போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து உடனடியாக தனிப்படை போலீசார் தூத்துக்குடிக்கு விரைந்து சென்று சென்று ஆறுமுகநேரி பகுதியில் பதுங்கி இருந்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராமமூர்த்தி (28), மணிகண்டன் (44), சத்தியமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த கதிர் (36) ஆகிய மூன்று பேரை பிடித்து சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
|இதையும் படிங்க: கஞ்சா போதையில் வீடு புகுந்த ரகளையில் ஈடுபட்ட இளைஞர் கைது!
முதற்கட்ட விசாரணையில், ராமமூர்த்தி மற்றும் மணிகண்டன் இருவரும் பழைய இரும்பு மற்றும் பிளாஸ்டிக் சாமான்கள் வாங்கி விற்கும் வியாபாரிகள் என தெரிய வந்தது. மேலும் இவர்கள் சத்தியமங்கலத்தைச் சேர்ந்த கதிருடன் சேர்ந்து சத்தியமங்கலம் பகுதியில் சரக்கு ஆட்டோவில் சென்று பழைய இரும்பு மற்றும் பிளாஸ்டிக் சாமான்கள் வாங்குவது போல நோட்டமிட்டு பூட்டிய வீடுகளை கண்டறிந்துள்ளனர்.
சம்பவத்தன்று அத்தாணி சாலை பகுதியில் குடியிருந்து வரும் மீன் வளர்ச்சி துறை அதிகாரி கதிரேசன் என்பவரது வீடு பூட்டி இருந்த நிலையில், வீட்டின் கதவை மூன்று பேரும் சேர்ந்து உடைக்க முயன்றுள்ளனர். அப்போது கதவு திறக்காததால் அங்கிருந்த 3 சைக்கிள்களை திருடி சரக்கு ஆட்டோவில் ஏற்றிக்கொண்டு சென்றுள்ளனர். அதன் பின்னர் நேரு நகர் பகுதிக்கு சென்று கோழி இறைச்சி வியாபாரி சதீஷ் குமார் வீட்டில் புகுந்து பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 48 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்தை கொள்ளை அடித்து சென்றதாக போலீசாரிடம் அளித்த வாக்குமூலத்தில் கூறியுள்ளனர்.
இதைத்தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து கொள்ளை போன தங்க நகைகள், திருடப்பட்ட 3 சைக்கிள்கள் மற்றும் கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய சரக்கு ஆட்டோவை பறிமுதல் செய்தனர். கொள்ளை நடைபெற்ற 72 மணி நேரத்திற்குள் போலீசார் கொள்ளையர்களை கைது செய்து தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்து துரித நடவடிக்கை எடுத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.