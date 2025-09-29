'அரசியல் பலத்தை காட்ட தாமதமாக வர வழைக்கப்பட்ட விஜய்' - எஃப்ஐஆர் சொல்வது என்ன?
கரூரில் நடந்த தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் தொடர்பாக கரூர் நகர காவல் நிலையத்தில் 27 ஆம் தேதி பதிவான முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.
Published : September 29, 2025 at 5:59 PM IST
கரூர்: அதிக மக்கள் கூட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரசியல் பலத்தை காட்டும் நோக்கத்துடன் கட்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு விஜய், கரூருக்கு வருவதை 4 மணி நேரம் தாமதப்படுத்தி உள்ளனர் என்று கரூர் காவல் நிலையத்தில் பதிவான எஃப்ஐஆரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலால் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டை பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இக் கோர சம்பவம் குறித்து காவல் துறை விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், கரூர் நகர காவல் நிலையத்தில் 27 ஆம் தேதி பதிவான முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.
5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு
அதில், தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணை செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், கரூர் தவெக மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் பலர் மீது குற்ற எண் 855/25 U/s 105, 110, 125(b), 223 BNS Act & 3 of TNPPDL Act இன் படி 5 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தவெக மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் காவல் துறைக்கு அளித்த விண்ணப்பத்தின்படி, செப்.27 ஆம் தேதி வேலுச்சாமிபுரத்தில் பிரச்சாரம் நடத்திக் கொள்ள 11 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. கரூர் மாவட்ட எஸ்பி மேற்பார்வையில் சுமார் 500 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டனர். 10,000 தொண்டர்கள் தான் வருவார்கள் என்று விண்ணப்பத்தில் தெரிவித்திருந்த நிலையில், 25,000 க்கும் மேற்பட்டோர் வந்ததாகவும் எப்ஐஆரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன், கரூருக்கு மதியம் 12 மணிக்கு வர இருப்பதாக சொன்ன விஜய் மாலை 4.45 மணிக்கு தான் மாவட்ட எல்லையான வேலாயுதம்பாளையத்துக்கு வந்தார். மேலும், வேண்டுமென்றே காலதாமதம் செய்து நிபந்தனைகளை மீறி வரவேற்புகளையும், ரோட்ஷோக்களையும் நடத்தியுள்ளார். இரவு 7 மணிக்கு வேலுச்சாமிபுரம் ஜங்ஷனுக்கு வந்த விஜய், தொண்டர்களின் கூட்டத்திற்கு நடுவே வாகனத்தை நிறுத்தி சிறிது நேரம் வேண்டுமென்றே காலதாமதம் செய்ததால் அந்த இடத்தில் அதிகளவு மக்கள் கூடினர்.
'தொண்டர்களை ஒழுங்குபடுத்தவில்லை'
இதனால் அசாதாரண சூழல் ஏற்படும் என்றும் கூட்ட நெரிசலால் மக்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் தவெக நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் மற்றும் மதியழகன் ஆகியோரிடம் காவல் துறை எச்சரித்தது ஆனால், அவர்கள் அதனை பொருட்படுத்தவில்லை. பிரச்சாரத்திற்கு போதுமான பாதுகாப்பை காவல் துறை வழங்கிய போதிலும், கட்சி சார்பில் தொண்டர்களை ஒழுங்குபடுத்தவில்லை.
|இதையும் படிங்க: மின்சார துண்டிப்பு... போலீஸ் தடியடி... ஆம்புலன்ஸ் வருகை! சந்தேகம் கிளப்பும் எதிர்க்கட்சிகள்!
இதனால் தொண்டர்கள் தகர கொட்டகைகளிலும், மரங்களிலும் ஏறினர். இதனால் அவை முறிந்து அதில் இருந்த தொண்டர்கள் கீழே நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் மீது விழுந்தனர். இதனால் அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டு பொதுமக்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. விஜயின் பொதுக் கூட்டத்திற்கு மாலை 3 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை காவல் துறை அனுமதி வழங்கியிருந்தும், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இருந்த போதும் பின்பற்றப்படவில்லை.
'அரசியல் பலத்தை காட்டும் நோக்கில்'
அதிக மக்கள் கூட்டத்தை கூட்டி அரசியல் பலத்தை காட்டும் நோக்கத்துடன் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு விஜய் கரூருக்கு வருவதை 4 மணி நேரம் தாமதப்படுத்தினர். அதன் காரணமாக நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த பொதுமக்கள் வெயிலின் தாக்கத்தினாலும், போதுமான தண்ணீர் மற்றும் மருத்துவ வசதி இல்லாததாலும் சோர்வடைந்தனர். இந்த நிலையில், கூட்ட நெரிசலில் மிதிபட்டும், காயங்கள் ஏற்பட்டும் 11 பேர் உயிரிழந்ததாக செப்.27 ஆம் தேதி பதிவான எஃப்ஐஆரில் கூறப்பட்டுள்ளது.