''விஜய் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்'' - மோப்ப நாய் உதவியுடன் போலீஸ் தீவிர சோதனை!

விஜய் வீட்டிற்கு துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎஃப் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே மத்திய அரசு ‘ஒய்’ பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் மோப்ப நாய் உதவியுடன் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

சோதனை நடத்த வந்த வெடிகுண்டு நிபுணர்கள்
சோதனை நடத்த வந்த வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 10:46 PM IST

2 Min Read
சென்னை: விஜய் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து, மோப்ப நாய் உதவியுடன் போலீசார் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.

கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று (செப்டம்பர் 27) கலந்து கொண்ட பரப்புரை கூட்டத்தில் கடும் நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்ளிட்ட 40 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தையும், அதிர்வலைகளையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த துயர சம்பவத்துக்கு குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு, பிரதமர் மோடி மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள், பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள், பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் கூறினர். மேலும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களிடம் உடல் நலம் குறித்து விசாரித்தனர்.

அதே சமயம் கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் யாரையும் சந்திக்காமல் நேற்று இரவே உடனடியாக விஜய் சென்னைக்கு திரும்பி விட்டார். இதைத்தொடர்ந்து பாதுகாப்பு காரணமாக நீலாங்கரையில் உள்ள விஜய் வீட்டிற்கு துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎஃப் துணை ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அவருக்கு மத்திய அரசு ‘ஒய்’ பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கியுள்ளது. தற்போது கரூரில் நடந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து விஜய் வீட்டிற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் வீட்டின் முன்புற பகுதி
விஜய் வீட்டின் முன்புற பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

விஜய் வீட்டின் அருகில் உள்ள சாலையின் இருபுறமும் தடுப்பு அமைத்து காவல் உதவி ஆணையர் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளர், உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் 20க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவரது வீட்டைச் சுற்றிலும் கூடுதல் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். விஜய் வீடு அமைந்துள்ள பகுதிக்கு சந்தேகப்படும் விதமாக வரும் அனைவரையும் தீவிரமாக விசாரிக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த பரபரப்பான சூழலில் மர்ம நபர் ஒருவர் மின்னஞ்சல் மூலம் விஜய் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். சென்னை டி.ஜி.பி அலுவலகத்துக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வந்த வெடிகுண்டு மிரட்டலை தொடர்ந்து மோப்ப நாய் உதவியுடன் விஜய் வீட்டில் போலீசார் அதிரடியாக சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

மோப்ப நாயுடன் வந்த போலீசார்
மோப்ப நாயுடன் வந்த போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கரூர் கூட்ட நெரிசல்: குழந்தையை பறிகொடுத்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்; கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்திய கிராம மக்கள்!

மேலும், வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபர் யார்? எங்கிருந்து மின்னஞ்சல் வந்தது? என்றும் போலீசார் தீவிர விசாரணையை முடுக்கி விட்டுள்ளனர். கரூரில் நேற்று விஜய் பரப்புரைக் கூட்ட நெரிசலால் 40 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இன்று விஜய் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

