அமித் ஷா மாநாட்டுக்கு அனுமதி மறுப்பு? நெல்லை பாஜக தலைவர் பகீர் குற்றச்சாட்டு! - BJP NELLAI MAANADU ISSUE

நாகர்கோவில் சட்ட மன்ற உறுப்பினர் எம்.ஆர்.காந்தி தலைமையில், நாளை போராட்டம் நடத்தப் போவதாக நெல்லை மாவட்ட பாஜக தலைவர் முத்து பலவேசம் அறிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

திருநெல்வேலி: அமித் ஷா பங்கேற்கும் மாநாட்டுக்கு போலீசார் அனுமதி மறுப்பதாக, நெல்லை பாஜக தலைவர் முத்து பலவேசம் வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தேர்தல் களமும் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், திமுக, அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.

குறிப்பாக, வட மாநிலங்களில் கொடிகட்டி பறக்கும் பாஜகவால், தமிழ்நாட்டில் பெரிதளவில் கால் பதிக்க முடியவில்லை. அதனால், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு, கணிசமான தொகுதிகளை தக்க வைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி செயல்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், பாஜக சார்பில் பூத் கமிட்டியை வலுப்படுத்தும் விதமாக, மாநிலம் முழுவதும் மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. அதன் முதல் மாநாடு, நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள தச்சநல்லூரில் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி பிரமாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது.

நெல்லை பாஜக தலைவர் முத்து பலவேசம் அறிக்கை
நெல்லை பாஜக தலைவர் முத்து பலவேசம் அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் சொந்த ஊர் நெல்லை என்பதாலும், அவர் மாநில தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு நடத்தப்படும் முதல் மாநாடு என்பதாலும், டெல்லியில் இருந்து கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களை அழைத்து வர திட்டமிட்டனர். அதன்படி, வரும் 22 ஆம் தேதி நடைபெறும் நெல்லை மண்டல பாஜக மாநாட்டில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கலந்து கொள்கிறார்.

அதற்காக, டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வரும் அமித் ஷா, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் நெல்லை வந்தடைகிறார். பின்னர், மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்திலும் அவர் பங்கேற்கிறார். இந்நிகழ்வில், பாதுகாப்பு வழங்குவது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட நெல்லை மாநகர காவல் துணை ஆணையாளர், விளம்பர பதாகைகள் வைப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. நீதிமன்ற உத்தரவை சுட்டிக் காட்டி, விளம்பர போர்டுகள் வைக்க கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக என காவல்துறை விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.

ஆனால், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிகழ்வுக்கு மட்டும் காவல்துறை கட்டுப்பாடு விதிப்பதாகவும், இதுகுறித்து கேட்டதற்கு பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களிடம் உள்துறை அமைச்சர் நிகழ்வுக்கு அனுமதிக்க முடியாது எனவும் மாநகர காவல் துணை ஆணையாளர் பிரசன்ன குமார் மிரட்டுவதாக நெல்லை வடக்கு மாவட்ட பாஜக தலைவர் முத்து பலவேசம் பரபரப்பு அறிக்கை ஒன்றை இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், காவல் துறையை கண்டித்து நாளை (ஆக.20) நாகர்கோவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஆர்.காந்தி தலைமையில் போராட்டம் நடத்தப் போவதாகவும் அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிக்கை வெளியாகி பாஜக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஜான் பாண்டியனின் கட்சி பதிவு ரத்தாகிறதா? தேர்தல் அலுவலர் கடிதத்தால் பரபரப்பு

காவல் ஆணையர் விளக்கம்

இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையர் சந்தோஷ் ஹாதிமணியை, ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, “மாநாட்டிற்கு அனுமதி அளிக்க முடியாது என்று நாங்கள் கூறவே இல்லை. அனுமதி அளிக்கலாமா என நேரில் சென்று மாநாடு நடக்கவுள்ள இடத்தை பார்வையிட்டோம். இது ஒரு தவறான புரிதலாகும்,” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “விளம்பர பேனர்கள் வைக்கும் போது, அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்றி வைக்குமாறு மட்டுமே அறிவுறுத்தினோம். இதைத் தான் அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளனர். இங்கு பேனர்கள் வைப்பது தான் பிரச்சனை. அவர்களிடம் சரியான புரிதல் இல்லை. மேலும், உள்துறை அமைச்சர் வருகையை முன்னிட்டு, உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் காவல்துறை சார்பில் செய்து வருகிறோம்” என தெரிவித்தார்.

