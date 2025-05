ETV Bharat / state

சென்னையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்... 13 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: தாய் உட்பட 13 பேர் கைது! - 13 YEAR OLD GIRL ABUSE PALLAVARAM

கோப்புப்படம் ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 11, 2025 at 2:34 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 2:46 PM IST 2 Min Read

சென்னை: 13 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில், பெற்ற தாயே அதற்கு உடந்தையாக இருந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த பொழிச்சலூர் பகுதியை சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி, தனது பெற்றோருடன் வசித்து வருகிறார். பெற்றோர் தினமும் காலையில் வேலைக்கு சென்ற நிலையில், சிறுமி மட்டும் வீட்டில் தனியாக இருந்து வந்துள்ளார். அதனை நோட்டமிட்ட அதே பகுதியை சேர்ந்த சிறுவன், சிறுமியின் வீட்டிற்கு தண்ணீர் கேன் போடுவது போல சென்று பழகி வந்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் சிறுமியை காதல் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, நண்பர்கள் சிலரையும் அறிமுகம் செய்து வைத்து, சிறுமியிடம் தவறாக நடக்க வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், சிறுமி உடல்நிலையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அதனை கண்ட பெற்றோர்கள், உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து, சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த பல்லாவரம் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தினர். சிறுமியிடம் ஆசை வார்த்தை கூறி அத்துமீறிய 8 சிறுவர்கள் மற்றும் கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியைச் சேர்ந்த நந்தகுமார் (19), சஞ்சய்(19), முடிச்சூரை சேர்ந்த சூர்யா (22), ஈசா பல்லாவரத்தைச் சேர்ந்த நிக்சன் (22) ஆகிய 12 பேரையும் கைது செய்தனர்.

Last Updated : May 11, 2025 at 2:46 PM IST