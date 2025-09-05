ETV Bharat / state

பள்ளித் தலைமை ஆசிரியரை மதுபோதையில் கட்டையால் தாக்கிய முன்னாள் மாணவர் - திருவாரூரில் அதிர்ச்சி சம்பவம் - STUDENT ATTACK HEAD MASTER

அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை முன்னாள் மாணவர் மதுபோதையில் கட்டையால் தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருக்களார் காவல் நிலையம்
திருக்களார் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 5, 2025 at 2:53 PM IST

திருவாரூர்: மன்னார்குடி அருகே அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை மதுபோதையில் கட்டையால் தாக்கிய முன்னாள் மாணவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்கள் பயந்த காலம் போய், மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் பயப்படும் மோசமான சூழல் தற்போது உள்ளது. மேலும், போதைப்பொருளுக்கு மாணவர்கள் அடிமையாகி வகுப்பறையிலேயே அடாவடித்தனம் செய்யும் சம்பவங்களும் நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகின்றன.

மாணவர்களின் இந்த ஒழுங்கீனமான செயலை முற்றிலும் தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்பினர் தங்களது கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், மதுபோதையில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை, முன்னாள் மாணவர் ஒருவர் கட்டையால் தாக்கியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி அருகே கோட்டூர் மோதிலால் தெருவை சேர்ந்தவர் சுஜாதா. இவர், கோட்டூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்று (செப்.4) பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கும், ஊர் பகுதியைச் சேர்ந்த மற்ற மாணவர்களுக்கும் சண்டை நடக்க உள்ளதாக மாணவர் ஒருவர் தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து, ஆசிரியர் சுஜாதா மாணவர்களை எச்சரித்து அனுப்பியுள்ளார். தொடர்ந்து பள்ளியில் சிறப்பு வகுப்பு முடிந்து தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்குச் சென்றார். அப்போது கடைவீதி வழியில் மாணவர்கள் கும்பலாக நின்றிருப்பதை கண்டு அவர்களை அழைத்து விசாரித்து அங்கிருந்து அனுப்பியுள்ளார். அப்போது, அங்கு மதுபோதையில் இருந்த அப்பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் பிரேம்குமார் (19) அங்கிருந்த கட்டையால் தலைமை ஆசிரியரை தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார்.

இதில், அவர் தலைகவசம் அணிந்திருந்ததால் தோள்பட்டை மற்றும் கைகளில் சிறு காயங்களுடன் தப்பினார். காயமடைந்த அவர் மன்னார்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். இதற்கிடையில் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் மாணவர்கள், தப்பி ஓடிய மாணவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருக்களார் காவல் நிலைய போலீசார், இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரனை மெற்கொண்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து ஆசிரியரை கட்டையால் தாக்கிவிட்டு தப்பிச்சென்ற இளைஞர் பிரேம்குமாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: 'உங்களுக்கு 10 நாள் டைம் தர்றேன்' - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு செங்கோட்டையன் பகிரங்க எச்சரிக்கை!

