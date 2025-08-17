வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், பேர்ணாம்பட்டு அடுத்த மேல்பட்டி கொள்ளகொட்டாய் பகுதியில் சிலர் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதாக மேல்பட்டி காவல் நிலையம் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் வந்தது. இந்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், மேல்பட்டி போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
லட்சுமி அம்மாள்புரம்–கொள்ளகொட்டாய் வனப்பகுதி ஒட்டிய வீடுகளில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையின்போது மணி என்ற நபரின் மாட்டு கொட்டகையில் 2 நாட்டு துப்பாக்கிகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டு இருப்பது தெரிய வந்தது. அவரிடம் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடும் நோக்கத்திற்காகவே இந்த துப்பாக்கிகளை வைத்திருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து மணி கைது செய்யப்பட்டு அவரிடமிருந்த 2 நாட்டு துப்பாக்கிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. சம்பவம் தொடர்பாக மேல்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறும்போது, ''வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவது சட்டவிரோதமும் கடுமையான குற்றமும் ஆகும். வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி இத்தகைய குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை விதிக்கப்படும். வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது அனைவரின் கடமை.
இதுபோன்ற தகவல் கிடைத்தால் உடனடியாக அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்க பொதுமக்கள் முன்வர வேண்டும். மேல்பட்டி போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கில் வனத்துறையும் இணைந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.” என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுபற்றி மேல்பட்டி காவல் நிலைய போலீசார் கூறும்போது, “வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவது மிகப்பெரிய குற்றம். இது தொடர்பான எந்த தகவலையும் பொதுமக்கள் உடனடியாக போலீசாரிடம் தெரிவித்தால் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சட்டத்தை மீறி துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணர்வும், கடுமையான கண்காணிப்பும் தொடரும்.
கைது செய்யப்பட்ட மணி என்பவரிடம் தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. வேட்டையாடும் வலையமைப்பில் இன்னும் யாரேனும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்களா? என்பது குறித்து தீவிரமாக விசாரணை நடைபெறுகிறது.” என்று மேல்பட்டி போலீசார் தெரிவித்தனர்.
