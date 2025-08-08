தூத்துக்குடி: கோயில் பூசாரியை வெட்டி படுகொலை செய்த 17 வயது சிறுவனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில், பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஏரல் அருகே உள்ள மங்களக்குறிச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்துராமலிங்கம். இவர் டெய்லராக வேலை பார்த்து வருகிறார். இவரது மனைவி முத்து விஜயா. இவர்களுக்கு ஒரு மகன், இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், கடந்த 4 வருடங்களுக்கு முன்பு, ஏரல் அருகே உள்ள சொக்க பலங்கரை கிராமத்தைச் சேர்ந்த பூசாரியான ரவி (38) என்பவருக்கும், விஜயாவுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இவர்களின் பழக்கம் பற்றி முத்துராமலிங்கத்திற்கு தெரிய வந்ததால், இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரிந்துள்ளனர். இதையடுத்து, விஜயா கடந்த 4 ஆண்டுகளாக கோயில் பூசாரி ரவியுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தார். அண்மையில் அவர்கள் சோட்டையன் தோப்பு அருகே உள்ள ஆ. சண்முகபுரம் பகுதியில் வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்றிரவு (ஆக.7), சோட்டையன் தோப்பு மெயின் ரோடு பகுதியில் உள்ள ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடைக்கு பூசாரி ரவி சென்றார். அப்போது, அங்கு வந்த 2 பேர், ரவியை பயங்கரமான ஆயுதங்களால் வெட்டி படுகொலை செய்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கொலையாளிகளை தேடி வந்தனர். அப்போது, 17 வயதுடைய முத்து விஜயாவின் மகனும், உறவினரான பால்பாண்டியும் (26) சேரந்து பூசாரியை கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து, போலீசார் சிறுவனை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், தலைமறைவாக உள்ள பால் பாண்டியை தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
