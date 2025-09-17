பைக் திருடி ஓஎல்எக்ஸ் தளத்தில் விளம்பரம்; 2 இளைஞர்களை லாவகமாக சுற்றிவளைத்த போலீஸ்!

ETV Bharat / state

போலீசார் விக்னேஷ் மூலமாக தொடர்ந்து இருசக்கர வாகனம் விலைக்கு வாங்குவது போல் மொபைல் போனில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி எங்கே வர வேண்டும்? என, கேட்டனர். அப்போது பெருங்களத்தூர் அருகே வருமாறு அந்த நபர் கூறியிருக்கிறார்.

பைக்கை திருடி சென்ற சிசிடிவி காட்சி
பைக்கை திருடி சென்ற சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 17, 2025

சென்னை: சென்னை தாம்பரம் அடுத்த இரும்புலியூர் பகுதியில் பைக்கை திருடி ஓஎல்எக்ஸ் தளத்தில் விற்பனைக்கு விளம்பரம் செய்த மகாராஷ்டிரா மாநில இளைஞர்கள் இருவரை போலீசார் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த இரும்புலியூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் விக்னேஷ் (23). இவர், தாம்பரம் சண்முகம் சாலை காமராஜ் தெருவில் உள்ள மெடிக்கல் ஷாப்பில் வேலை பார்த்து வருகிறார். கடந்த 12 ஆம் தேதி விக்னேஷ் தனது இருசக்கர வாகனத்தை கடை அருகே நிறுத்தி வைத்து இருந்தார். வேலை முடிந்து இரவு 10 மணிக்கு வந்து பார்த்த பொழுது இருசக்கர வாகனம் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

கைது செய்யப்பட்ட சாகர்
கைது செய்யப்பட்ட சாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உடனே இது தொடர்பாக தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் விக்னேஷ் புகார் அளித்திருந்தார். இதற்கிடையே விக்னேஷ் கடந்த 14 ஆம் தேதி இரவு ஓஎல்எக்ஸ் இணைய தளத்தில் வாகன விற்பனை ஏதும் உள்ளதா? என்று பார்த்தபோது தன்னுடைய இருசக்கர வாகனம் விற்பனைக்கு உள்ளதாக படத்துடன் போட்டு அதற்கு ரூ.50 ஆயிரம் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு, தேவைப்படுபவர்கள் தொடர்பு கொள்ள மொபைல் போன் எண்ணும் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது.

இதை பார்த்ததும் அதிர்ச்சி அடைந்த விக்னேஷ் தாம்பரம் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் தகவல் தெரிவித்தார். உடனடியாக தாம்பரம் குற்றப்பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் சிலம்பரசன் தலைமையில் போலீசார் விக்னேஷ் மூலமாக தொடர்ந்து இருசக்கர வாகனம் விலைக்கு வாங்குவது போல் மொபைல் போனில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி எங்கே வர வேண்டும்? என கேட்டனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ஆதித்யா
கைது செய்யப்பட்ட ஆதித்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது பெருங்களத்தூர் அருகே வருமாறு அந்த நபர் கூறியிருக்கிறார். உடனடியாக போலீசார் அங்கு சென்றபோது இரண்டு பேர் இருசக்கர வாகனத்தை திருடி விற்பனைக்கு ஓஎல்எக்ஸ் இணைய தளத்தின் மூலம் விற்பனை செய்ய முயற்சி செய்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து உடனடியாக இரண்டு பேரையும் போலீசார் மடக்கி பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் இருவரும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஆதித்யா (23) மற்றும் சாகர் (21) என தெரிய வந்தது.

ஓஎல்எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரம்
ஓஎல்எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும் இருவரும் தனித்தனியாக பெருங்களத்தூர் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து தங்கி இருசக்கர வாகனங்களை திருடி அந்த வாகனங்களில் சுற்றிக் கொண்டு செல்போன் திருட்டுகளிலும் ஈடுபட்டு வருவதும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்களிடம் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

