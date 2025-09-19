ஆம்னி பேருந்தில் 3 கிலோ நகை கொள்ளை: இருவர் போலீசில் சிக்கியது எப்படி?
சேலம் அருகே ஆம்னி பேருந்தில் 3 கிலோ நகை கொள்ளை அடிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 19, 2025 at 1:37 PM IST
சேலம்: சங்ககிரி அருகே திட்டம் போட்டு ஆம்னி பேருந்தில் 3 கிலோ தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்த இருவரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
விசாரணையில், கோவை நகை பட்டறை ஊழியர் சங்கர் 3 கிலோ தங்க நகைகளுடன், கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்பாக கோவை - புதுச்சேரி செல்லும் தனியார் ஆம்னி பேருந்தில் பயணித்துள்ளார். இதில், பேருந்து சேலம் சங்ககிரி அருகே உள்ள வைகுந்தம் டோல்கேட் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டது. அப்போது, பயணிகள் டீ குடிக்க இறங்கிய நிலையில், சங்கர் கொண்டு வந்த பையை மர்ம நபர்கள் கொள்ளை அடித்தனர்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர் இதுகுறித்து பட்டறை உரிமையாளர் சீனிவாசனுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். தகவலின் பேரில் சீனிவாசன் சங்ககிரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்து, சேலம் எஸ்.பி கௌதம் கோயல் உத்தரவின் பேரில், மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு இந்த கொள்ளை குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஆம்னி பேருந்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பயணிகளின் சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் சோதனை செய்தனர். இதில், பட்டறை உரிமையாளர் சீனிவாசன், தன்னிடம் வேலை பார்த்த முன்னாள் ஊழியர் பாலசுப்ரமணியன் இருப்பதை அடையாளம் கண்டுள்ளார். இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், பாலசுப்ரமணியன் வீட்டிற்கு சென்று கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தினர். இதில், அவர் நகைகளை கொள்ளையடித்ததை ஒப்புக்கொண்டார் என்று போலீசார் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனையடுத்து, அவரை கைது செய்து அவரிடமிருந்து 3 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்தன.
பாலசுப்ரமணியன் சீனிவாசனின் நகைப்பட்டறையில் வேலை செய்தபோது, நகைகளை கடலூரில் உள்ள கடைகளுக்கு எடுத்து செல்லும் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். அங்கு மெரிஜா என்பவருடன் அவருக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்த சமயத்தில், குறைந்த விலையில் தங்கம் விற்பனை செய்வதை நம்பி போலி நகைகளை வாங்கி ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளார். இதனால், அவருக்கு ரூ.14 லட்சம் கடன் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனிடையே கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பாக சீனிவாசனின் நகை பட்டறையில் வேலைக்கு செல்வதையும் நிறுத்தியுள்ளார். அதனால் பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க, சீனிவாசனின் பட்டறையில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு கொண்டு செல்லும் நகைகளை கொள்ளையடிக்க முடிவு செய்துள்ளார்.
இதற்காக, கடலூரைச் சேர்ந்த மெரிஜாவையும் தனது கூட்டாளியாக சேர்த்துள்ளார். இருவரும் திட்டம்போட்டு போலியான பெயரில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இதில், மெரிஜாவை ஆம்னி பேருந்தி அனுப்பி வைத்துவிட்டு, பாலசுப்ரமணியன் இருசக்கர வாகனத்தில் பேருந்தை பின் தொடர்ந்துள்ளார். பேருந்து சங்ககிரி டோல்கேட்டில் நின்றபோது மெரிஜா, சங்கர் கொண்டுவந்த பையை எடுத்துக்கொண்டு, தான் வைத்திருந்த பையை வைத்துள்ளார். தொடர்ந்து பேருந்தில் இருந்து இறங்கி பாலசுப்ரமணியன் உடன் இருசக்கர வாகனத்தில் கோவைக்கு சென்றுள்ளது தெரியவந்தது.பாலசுப்ரமணியன் கொடுத்த தகவலின் பேரில் போலீசார் கடலூரில் இருந்த மெரிஜாவை கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், நகை கொள்ளை சம்பவம் நடந்த இரண்டு நாட்களில் துரிதமாக செயல்பட்டு நகைகளை மீட்டு இரண்டு பேரை கைது செய்த தனிப்படை போலீசாரை, மாவட்ட எஸ். பி. கௌதம் கோயல் பாராட்டியுள்ளார்.