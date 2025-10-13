மாணிக்கவாசகர் உலோக சிலையை கடத்த முயன்ற இருவர் கைது; போலீசில் சிக்கியது எப்படி?
ஆனையூர் மீனாட்சி கோயிலில் இருந்து மூன்றரை கிலோ எடை அளவு கொண்ட மாணிக்கவாசகர் உலோக சிலை கடத்தப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 13, 2025 at 7:50 AM IST
மதுரை: உசிலம்பட்டி அருகே உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட மாணிக்கவாசகர் சிலையை கடத்தி விற்க முயன்ற இருவரை, சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சிலை கடத்தப்படுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு திருநெல்வேலி சரக ஆய்வாளர் வனிதா ராணி தலைமையிலான போலீசார், கடந்த 10 ஆம் தேதி மதுரை மாவட்டம் செல்லம்பட்டி பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த ஒரு வாகனத்தை சோதனை செய்தனர். அதில் ஒரு அடி உயரத்தில் மூன்றரை கிலோ எடை அளவு கொண்ட மாணிக்கவாசகர் சிலை இருப்பது தெரிய வந்தது.
இதனையடுத்து, வாகன ஓட்டுநரை பிடித்து விசாரணை செய்ததில், அவர் உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள வெள்ளக்காரப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த காசிமாயன் (43) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அவர் சோலை, வேல்முருகன், மதன் ஆகியோருடன் இணைந்து, உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள ஆனையூர் அருள்மிகு மீனாட்சி கோயிலில் இருந்து இந்த மாணிக்கவாசகர் உலோக சிலையை திருடியது தெரியவந்தது.
|இதையும் படிங்க: ''கைதிகளை தப்ப வைக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு'' - நெல்லையை அலறவிட்ட 5 பேரில் ஒருவர் சுற்றிவளைப்பு!
மேலும் விசாரணையில், முதலில் காசிமாயன் இந்த சிலையை விற்க முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்துள்ளார் என்பது தெரிய வந்தது. அதையடுத்து உசிலம்பட்டி தாலுகா பாப்பாபட்டியைச் சேர்ந்த தவசி (65) என்பவரை அணுகியுள்ளார். அதன்படி, சிலையை விற்க காசிமாயனும், தவசியும் சம்பவ இடத்தில் சிலையை வாங்க இருந்த முகவருக்காக காத்திருந்தனர். இந்த சமயத்தில் தான் இருவரும் சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசாரிடம் லசமாக சிக்கினர்.
இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், அவரிகளிடம் இருந்து மாணிக்கவாசகர் உலோக சிலை மற்றும் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து இருவர் மீதும், சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவின் திருநெல்வேலி சரக ஆய்வாளர் வனிதாராணி, IWCID PS Cr.No.6/2025 u/s.331(4), 305(d), 317(5) BNS ஆகிய சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் நேற்று வழக்குப்பதிவு செய்தார்.
தொடர்ந்து, இந்த குற்றத்தில் ஈடுப்பட்ட மற்ற நபர்களையும் கைது செய்ய போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.