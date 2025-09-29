ETV Bharat / state

ஆன்லைன் மூலம் நெல்லை இளைஞரிடம் ரூ.22 லட்சம் மோசடி! கேரளாவை சேர்ந்த இருவர் அதிரடி கைது!

ரூ.5 லட்சம் செலுத்தினால் மொத்த பணத்தையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று கூறியுள்ளனர். அதன் பேரில் அந்த இளைஞர் மீண்டும் அவர்கள் கொடுத்த வங்கி கணக்கிற்கு ரூ.5 லட்சம் அனுப்பினார்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
திருநெல்வேலி: ஆன்லைன் மூலம் நெல்லை இளைஞரிடம் ரூ.22 லட்சம் மோசடி செய்த கேரளாவை சேர்ந்த இருவரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

திருநெல்வேலி மாநகரத்தை சேர்ந்த 40 வயது இளைஞர் ஆன்லைன் வர்த்தகம் செய்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் இவரது வாட்ஸ் ஆப்புக்கு கடந்த ஜூன் மாதம் 26 ஆம் தேதி குறுந்தகவல் வந்துள்ளது.

அதில், குறிப்பிடப்பட்டு இருந்த லிங்கில் அந்த இளைஞர் தனது தகவலை பதிவு செய்துள்ளார். இந்த நிலையில் அவரை வாட்ஸ் ஆப் மற்றும் டெலிகிராம் மூலம் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்கள் ஆன்லைனில் பணத்தை முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று கூறியுள்ளனர்.

இதனை நம்பி அவர், மர்ம நபர்கள் கொடுத்த பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு மொத்தம் ரூ.17 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 985 அனுப்பி வைத்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து எவ்வித தகவலும் கிடைக்காததால் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த இளைஞர் சைபர் கிரைம் இணையதளத்தில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் நெல்லை மாநகர சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இந்த நிலையில் மர்ம நபர்கள் மீண்டும் இளைஞரை தொடர்பு கொண்டு ரூ.5 லட்சம் செலுத்தினால் மொத்த பணத்தையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆசை வார்த்தைகள் கூறியுள்ளனர். அதன் பேரில் அந்த இளைஞர் மீண்டும் அவர்கள் கொடுத்த வங்கி கணக்கிற்கு ரூ.5 லட்சம் அனுப்பினார்.

காவல் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பு
காவல் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பின்னர் மர்ம நபர்கள் அவரை தொடர்பு கொள்ளவில்லை. அதன் பின்னரே அந்த நபருக்கு தன்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் ஏமாற்றம் அடைந்த அந்த நபர் நெல்லை மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசில் மீண்டும் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து மர்ம நபர்களை தேடி வந்தனர்.

இந்த நிலையில் நெல்லை மாநகர காவல் துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்கள் கேரளா மாநிலம் மலப்புரத்தை சேர்ந்த சித்தீன் மற்றும் சுவிஸ் குமார் ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர்.

இது குறித்து நெல்லை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் சந்தோஷ் ஹதிமணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''பொது மக்கள் யாரும் இவ்வாறான போலி ஆன்லைன் முதலீட்டை நம்பி தங்களது பணத்தை இழந்து விட வேண்டாம். யாரேனும் இவ்வாறான சைபர் மோசடி நடவடிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக சைபர் குற்ற இலவச எண் 1930 ஐ அழைக்கவும் அல்லது www.cybercrime.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் புகார் அளிக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: வளிமண்டலத்தை சுத்தப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பம்; காரைக்குடி 'சிக்ரி' விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு

திருநெல்வேலி மாநகர் பகுதியில் கடந்த 9 மாதங்களில் 507 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. ஆன்லைன் மூலம் சுமார் 5 கோடியே 41 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 593 ரூபாய் ஏமாற்றப்பட்டு உள்ளனர். தற்போது வரை இந்த புகார் தொடர்பாக 13 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.

மேலும் 92 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 648 ரூபாய் மீட்கப்பட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று வங்கிகளில் இருந்து ரூ.75,84,339 பணம் முடக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 399 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன'' என்று திருநெல்வேலி மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் சந்தோஷ் ஹதிமணி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

