சென்னை: சென்னை ரிப்பன் மாளிகைக்கு முன்பாக கடந்த 13 நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தூய்மைப் பணியாளர்களை, நேற்று நள்ளிரவு போலீசார் வலுகட்டாயமாக கைது செய்தனர். சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து இந்த கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், பணி நிரந்தரம் கோரியும் சென்னை ரிப்பன் மாளிகைக்கு முன்பாக கடந்த ஆகஸ்ட் 1 அம் தேதி முதல் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். நேற்றுடன் இந்தப் போராட்டம் 13-வது நாளை எட்டியது. தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டத்துக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
இதனிடையே, தூய்மைப் பணியாளர்களின் இந்த போராட்டத்தால், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியது. அதில், ‘போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் எனவும், அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் போராட்டம் நடத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறியதோடு, அனைவரையும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது.
மேலும், நீதிமன்ற உத்தரவையும் மீறி போராட்டம் தொடர்ந்தால், நீதிமன்ற அவமதிப்பிற்கு ஆளாக நேரிடும் என காவல் துறை சார்பில் எச்சரிக்கை விடுத்தது. தொடர்ந்து, உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் ரிப்பன் மாளிகையில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, மேயர் பிரியா ஆகியோர் நேற்று மாலை பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், அதில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. இதனால், தூய்மைப் பணியாளர்கள் தங்களது போராட்டத்தை மீண்டும் தொடர்ந்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தூய்மை பணியாளர்கள் உடனடியாக கலைய வேண்டும் எனவும், இல்லாவிட்டால் வழக்கு தொடரப்படும் என்றும் மேற்கு மண்டல காவல் இணை ஆணையர் விஜயகுமார் உத்தரவு பிறப்பித்தார். மேலும் போராட்டம் நடைபெறும் ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். இதில், பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை ஒருவழி சாலையாக மாற்றப்பட்டு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களை சென்னை பெருநகர காவல்துறையினர் நள்ளிரவு 12 மணியளவில் வலுகட்டாயமாக கைது செய்தனர். இதில், போராட்டக்காரர்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
இருப்பினும், போராட்டக்காரர்களை குண்டுகட்டாக கைது செய்து 30 அரசு பேருந்துகள் மூலம் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ஆர்.ஆர்.மைதானம் மற்றும் பல்வேறு சமுதாய நல கூடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது. அனைவரும் கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் ரிப்பன் மாளிகை அருகே இருந்த போராட்ட கூடாரம் முழுமையாக அகற்றப்பட்டது.
