காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களை குண்டுகட்டாக கைது செய்த போலீசார்!

இரவிலும் காத்திருப்பு போராட்டம் தொடர்ந்ததால் 200க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களை போலீசார் குண்டு கட்டாக கைது செய்தனர்.

தூய்மை பணியாளர்கள் கைது
தூய்மை பணியாளர்கள் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 12:46 PM IST

மதுரை: காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மதுரை மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்களை போலீசார் குண்டுகட்டாக கைது செய்தனர்.

மதுரை மாநகராட்சி தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு ஒப்படைக்கும் அரசின் திட்டத்திற்கு தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். மேலும், தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு ஒப்படைக்க கூடாது, குறைந்தபட்ச ஊதியம் நிர்ணயிக்க வேண்டும், பண்டிகை காலங்களில் போனஸ் வழங்க வேண்டும், பணிச் சுமையை குறைக்க வேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்நிலையில், காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களை போலீசார் குண்டு கட்டாக தூக்கி கைது செய்தனா். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஏற்கனவே, சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் பணி செய்யும் தூய்மைப் பணியாளர்கள், பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைளை நிறைவேற்றக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். ரிப்பன் மாளிகை முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அவர்களுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் ஆதரவு தெரிவித்தனா். இந்த நிலையில், மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகத்திலும் இதே போல் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தினா். அவர்களுடன் 3 கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டன. எனினும், பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்த நிலையில், போலீசார் அவர்களை தற்போது கைது செய்துள்ளனா்.

இந்த சம்பவத்தால் மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியில் தனியார்மயத்திற்கு எதிராக நடைபெற்ற தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் பெரும் கவனம் பெற்றிருந்தது. இதே போல், மதுரை மாநகராட்சியிலும் கடந்த சில நாட்களாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது நகராட்சி நிர்வாகம் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்தாலும், அவற்றை நிறைவேற்றுவதில் தாமதம் செய்வதாகவும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் குற்றம்சாட்டினர். இதனால் அவர்கள் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தி வந்தனர்.

இந்த நிலையில் காலை முதல் இரவு வரை அனுமதி இல்லாமல் மதுரை மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போராட்டக்காரர்களை போலீசார் கலைந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர். மேலும் ஏற்கனவே மூன்று கட்ட பேச்சு வார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்த நிலையில், நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிடமாட்டோம் என்றும் போராட்டக்காரர்கள் தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் இரவிலும் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தூய்மைப் பணியாளர்களை குண்டு கட்டாக கைது செய்தனர். குறிப்பாக, பெண்கள் உட்பட 200க்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்து அருகில் இருக்கும் திருமண மண்டபங்களுக்கும் காவல் நிலையத்திற்கும் அழைத்துச் சென்றனர். இதனால் மதுரை மாநகராட்சி வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

POLICE ARRESTED MADURAI CORPORATION CLEANING WORKERS தூய்மை பணியாளர்கள் SANITATION WORKERS ARREST

