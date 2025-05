ETV Bharat / state

அரக்கோணம் அருகே ரயிலை கவிழ்க்க சதி! உத்தரகாண்ட் சாமியார் கைதானது எப்படி? - DERAIL TRAIN NEAR ARAKKONAM

கைது செய்யப்பட்ட சாமியார் மற்றும் கைது செய்த போலீசார் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 12, 2025 at 5:29 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 5:39 PM IST 2 Min Read

வேலூர்: அரக்கோணம் அருகே ரயிலை கவிழ்க்க சதி திட்டம் தீட்டிய சாமியார் தெலங்கானா ரயில்வே போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரை தமிழ்நாடு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொள்ள அரக்கோணம் ரயில்வே போலீசார் தெலங்கானா விரைந்துள்ளனர். தெலங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத் பெருநகரத்தின், கச்சிகுடா (கேசிஜி), புத்வேல் (பிடிவிஎல்) என பல இடங்களில் ரயில் தண்டாவளங்களில் கற்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக, கடந்த 8 ஆம் தேதி கச்சிகுடா ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) வீரர்கள் டி.ஆர். மீனா தலைமையிலான சிறப்புக் குழு சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டது. தொடர்ந்து, அந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், சாமியார் ஒருவர் சதி வேலையில் ஈடுபட்டது அம்பலமானது. இதனையடுத்து, சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில், அந்தப் பகுதியில் சுற்றித் திரிந்த ஓம் (45) என்ற சாமியாரை நேற்று (மே 11) ரயில்வே போலீசார், தெலங்கானாவில் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட சாமியார் ஓம் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரித்வார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர். கைது செய்யப்பட்ட சாமியார் (ETV Bharat Tamil Nadu) தொடர்ந்து, அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், ரயில்களை கவிழ்க்க சதி வேலையில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, போலீசார் ரயில்வே பாதுகாப்புச் சட்டம் 1989 படி, 153, 147 & 174(c) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாக ரயில்களை கவிழ்க்க நடந்த சதியில் சாமியார் ஓம்-க்கு தொடர்பு இருக்கும் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், அவர் கைது செய்யப்பட்ட தகவலை தமிழ்நாடு ரயில்வே பாதுகாப்புப் படைக்கு தெலங்கானா ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் வழங்கினர். இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த மாதம் அரக்கோணம் அருகே ரயில் தண்டவாள இணைப்புகளில் உள்ள நட்டு போல்டுகள் கழட்டப்பட்ட சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர் இவர் தான் என்பதை, தமிழ்நாடு ரயில்வே போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் உறுதி செய்தனர். அதன் அடிப்படையில், தற்போது ஓம் என்ற அந்த சாமியாரை தமிழ்நாடு அழைத்து வர அரக்கோணம் ரயில்வே போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.

Last Updated : May 12, 2025 at 5:39 PM IST