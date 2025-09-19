ETV Bharat / state

MBBS படிக்காமல் சிகிச்சை அளித்த 4 போலி மருத்துவர்கள் கைது - குடியாத்தம் அருகே பரபரப்பு!

குடியாத்தம் அருகே போலி மருத்துவம் பார்த்த 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையம்
குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே முறையாக மருத்துவம் படிக்காமல் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்த 4 போலி மருத்துவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

குடியாத்தம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் முறையாக மருத்துவம் (MBBS) படிக்காமல், மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது. இந்த மனுவின் அடிப்படையில், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார். உத்தரவின் பேரில், குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவ அதிகாரி சதீஷ் தலைமையில் ஒரு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, இந்த குழுவில் உள்ளவர்கள், குடியாத்தம் நகர போலீசாருடன் இணைந்து ரகசியமாக கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இதில், குடியாத்தம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் முறையான மருத்துவப் படிப்பு மற்றும் மருத்துவ கவுன்சில் பதிவு இல்லாமல் (Medical Council Registration) பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்த பெல்லியப்பன் (51), துக்காராமன் (53), ஜோதி பிரியா (40), ரேவதி (36) ஆகிய 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, அவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், இவர்கள் அனைவரும் பி.ஏ. பட்டம் அல்லது அதற்கும் குறைவான கல்வித் தகுதிகள் உடையவர்கள் என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, கைது செய்த நான்கு பேரிடம் இருந்தும் மாத்திரைகள், மருந்துகள், ஊசிகள் மற்றும் ஏனைய மருத்துவ உபகரணங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: நீதி கேட்டு காரின் பேனட்டில் படுத்த நபர்.. அப்படியே அரை கிமீ இழுத்துச் சென்ற எஸ்ஐ அதிரடி சஸ்பெண்ட்!

இதன் பின்னர், இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (IPC) பிரிவு 420, 318 பிஎன்எஸ், 15 (3), 318 (2), இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் சட்டம் (IMC Act) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் 4 பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த குடியாத்தம் நகர போலீசார், 4 பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

விசாரணை மேற்கொள்ளும் அதிகாரிகள்
விசாரணை மேற்கொள்ளும் அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் எத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த பணிகளை செய்து வருகின்றனர்? யார், யார் இதில் தொடர்புடையவர்கள்? இன்னும் யாராவது போலி மருத்துவராக உள்ளார்களா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், மருத்துவ சிகிச்சைக்கு செல்லும் முன் மருத்துவர்களின் தகுதி மற்றும் பதிவுகளை சரிபார்க்க வேண்டும் எனவும், தவறான சிகிச்சையால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் என்றும் பொதுமக்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகமும், போலீசாரும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும், சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமாக இருந்தால் காவல்துறைக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

போலி மருத்துவர் கைதுFAKE DOCTORS IN GUDIYATHAMGUDIYATHAM FAKE DOCTORS ISSUEGUDIYATHAM POLICEFAKE DOCTOR ARRESTED

