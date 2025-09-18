ETV Bharat / state

காதல் விவகாரத்தில் இளைஞர் கொலை; பெண்ணின் தாய் உட்பட 4 பேர் கைது!

மயிலாடுதுறை காதல் விவகாரத்தில் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் பெண்ணின் தாயார் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

மயிலாடுதுறை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம்
மயிலாடுதுறை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 10:08 AM IST

மயிலாடுதுறை: காதல் விவகாரத்தில் இளைஞர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், இந்த கொலை சம்பவத்தில் பெண்ணின் தாயார் உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

மயிலாடுதுறை அருகே அடியமங்கலம் கிராமம் பெரிய தெருவைச் சேர்ந்த வைரமுத்துவும்(28), அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 26 வயதுடைய பெண்ணும் கடந்த 10 வருடங்களாக காதலித்து வந்தனர். இருவரும் ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்தாவராக இருப்பினும், இவர்களது காதலுக்கு பெண்ணின் தாயார் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தார். இது தொடர்பாக பிரச்சனை ஏற்பட்டதால் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில், போலீசார் இருதரப்பினரையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

இதில், அந்த பெண் வைரமுத்துவை திருமணம் செய்துகொள்வதாக உறுதியாக தெரிவித்தார். இதனால் அவரது குடும்பத்தினர் மகளை நிராகரிப்பதாக கூறிவிட்டு சென்றனர். ஆனால், கடந்த செப்.15 ஆம் தேதி இரவு வைரமுத்து பணிமுடிந்து வீடு திரும்பியபோது, அவரை வழிமறித்த கும்பல் ஒன்று வெட்டி படுகொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மயிலாடுதுறை மாவட்ட எஸ்பி ஸ்டாலின் விசாரணை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இதற்கிடையில், வைரமுத்துவின் மரணத்திற்கு அவரது காதலியின் குடும்பத்தினரே காரணம் என்று கொலை செய்யப்பட்ட இளைஞரின் உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டினர். தொடர்ந்து, வைரமுத்துவின் உறவினர்கள், அவரது காதலி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர், தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினர்‌ என 100-க்கும் மேற்பட்டோர் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி, சாலை மறியல் மற்றும் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்‌.

இந்நிலையில், வைரமுத்துவின் தாயார் ராஜலட்சுமி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், காதலியின் தாயார் விஜயா, சகோதரர் குகன், சித்தப்பா பாஸ்கர், குகனின் நண்பர் அன்புநிதி ஆகிய 4 பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். தொடர்ந்து, விஜயா மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்நிலையில், கைது செய்த 4 பேரையும் மயிலாடுதுறை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில், மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன்னிலையில் போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர். இதில், விஜயாவை திருச்சி மத்திய சிறையிலும், மற்ற மூவரையும் கடலூர் சிறையிலும் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். மேலும், இவர்களை செப்டம்பர் 26-ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவும் அவர் உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து போலீசார் அவர்களை வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்று சிறையில் அடைத்தனர்.

இதற்கிடையில், உயிரிழந்த வைரமுத்துவின் உடலை பெற்ற அவரது உறவினர்கள், அவரது சொந்த கிராமமான அடியாமங்கலம் கிராமத்தில் நல்லடக்கம் செய்தனர்.

