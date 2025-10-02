பரிகாரம் என்ற பெயரில் 10 சவரன் நகைகள் கொள்ளை - கைவரிசை காட்டிய வடமாநில இளைஞர்கள்!

ETV Bharat / state

கோயம்புத்தூர்: பரிகாரம் என்ற பெயரில் நகை பட்டறை ஊழியரிடம் 10 சவரன் நகைகளை வடமாநில இளைஞர்கள் கொள்ளையடித்த சம்பவம் கோவையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் உக்கடத்தில் உள்ள செல்வபுரம் பகுதியில் ஏராளமான நகை பட்டறைகள் இயங்கி வருகின்றன. இங்கு வடிவமைக்கப்படும் நகைகள், கோவை மட்டுமல்லாது, அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் உள்ள நகை கடைகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. இதனால் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், சஞ்சய் என்பவர் நடத்தி வரும் தங்க பட்டறையில் பணி புரியும் ஊழியர் ஒருவர், 10 சவரன் தங்க நகைகளை வேலைப்பாடுக்களுக்காக அருகில் உள்ள கடைக்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளார். அப்போது வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த சிலர், அந்த ஊழியரை வழியில் சந்தித்துள்ளனர். அப்போது, "உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சினை வரப்போகிறது" என அவர்கள் கூறியுள்ளனர். மேலும், ஒரே ஒரு பரிகார பூஜை செய்தால் அனைத்தும் சரியாகிவிடும் என அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

இதனை நம்பிய அந்த ஊழியரும், உடனடியாக பூஜையை செய்யுமாறு கூறியுள்ளார். இதையடுத்து, அவரை அழைத்து சென்று, பூஜை என்ற பெயரில் ஏதோ ஒன்றை செய்த வடமாநில இளைஞர்கள், அவரது முகத்தில் திடீரென விபூதி நீரை தெளித்துள்ளனர். இதனால் அவர் சிறிது நேரம் கண்ணை மூடி நிலைத்தடுமாறியுள்ளார். இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொண்ட இளைஞர்கள், அவர் வைத்திருந்த 10 பவுன் தங்க நகைகளை திருடிச் சென்றனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கண்ணை திறந்து பார்த்ததும், எதிரே அமர்ந்திருந்த 2 பேரும், தனது நகைப் பையும் காணாமல் போயிருப்பதை கண்ட இளைஞர், உடனடியாக வெரைட்டி ஹால் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதன் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் சுங்கச்சாவடி கேமராக்கள் மூலம் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். இதில், கொள்ளையர்கள் பயன்படுத்திய கார் மகாராஷ்டிரா நோக்கி சென்றது கண்டறியப்பட்டது. இதனையடுத்து, நாக்பூர் சென்ற தனிப்படை போலீசார், அங்கு பதுங்கியிருந்த யாஷிம் அலி, குர்பானி, பாரித் ஆகியோரை மடக்கிப்பிடித்து கைது செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: மதுரை மீனாட்சி பஜாரில் தீ விபத்து - பல லட்சம் மதிப்பிலான செல்ஃபோன்கள் எரிந்து நாசம்!

தொடர்ந்து, தலைமறைவாக உள்ள சலீம் அலியை தேடும் பணியில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். விசாரணையில், 18 வயதுக்கு குறைவானோர் மற்றும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோரை குறிவைத்து, பரிகார பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் இவர்கள் கைவரிசை காட்டி இருப்பதும் தெரியவந்தது.

