வீட்டின் பூட்டை உடைக்காமல் 16 சவரன் கொள்ளை; 3 பேர் போலீசில் சிக்கிய அதிர்ச்சி பின்னணி!

சக்திவேல் மற்றும் அவரது மனைவி நாள்தோறும் வீட்டை விட்டு செல்லும்போது அருகில் உள்ள டப்பாவில் சாவி வைக்கப்படுவதை நோட்டமிட்டு வந்ததும், அதன்படி திட்டமிட்டு சாவியை எடுத்து வீட்டைத் திறந்து நகைகளை திருடியதும் தெரிந்தது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 10:26 PM IST

1 Min Read
பொள்ளாச்சி: கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அடுத்த சோமந்துறை, சித்தூர் பகுதியில் வீடு புகுந்து 16.5 சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்த 3 பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அடுத்த சோமந்துறை சித்தூர், நல்ல கிணறு தெருவை சேர்ந்தவர் சக்திவேல் (49). டிராக்டர் ஓட்டுநர். இவரது மனைவி, பொள்ளாச்சி பகுதியில் உள்ள மளிகைக் கடையில் வேலை பார்த்து வருகிறார். தம்பதி இருவரும் வேலைக்குச் செல்வதால் தினமும் வீட்டை விட்டு செல்லும் போது சாவியை வீட்டிற்கு வெளியே உள்ள ஒரு டப்பாவில் வைப்பதை வழக்கமாக செய்து வந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் கடந்த 25 ஆம் தேதி காலை 5.30 மணிக்கு சக்திவேல் வேலைக்கு சென்று விட்டார். காலை 8 மணி அளவில் அவரது மனைவி வீட்டை பூட்டி விட்டு, வழக்கம் போல சாவியை டப்பாவில் வைத்துவிட்டு வேலைக்கு சென்றுள்ளார். சக்திவேல் 10 மணியளவில் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு விட்டு, மீண்டும் வேலைக்கு சென்றுள்ளார்.

மாலையில் இருவரும் வேலை முடிந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் வீட்டுக்குத் தேவையானப் பொருட்களை வாங்க பணம் எடுப்பதற்காக இரவு பீரோவை திறந்துள்ளனர். அப்போது பணம் வைத்திருந்த பை கலைக்கப்பட்டு கிடந்துள்ளது. மேலும், அந்த பையில் பணம் இல்லாததால் பீரோவில் உள்ள நகைப்பெட்டியை திறந்து பார்த்துள்ளனர். அப்போது பீரோவில் வைத்திருந்த 16.5 சவரன் நகைகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றிருப்பது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து சக்திவேல் கோட்டூர் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர். போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் டிராக்டர் ஓட்டுநரான சக்திவேலின் வீட்டுக்கு அருகில் குடியிருக்கும் கேரளாவைச் சேர்ந்த சாந்தகுமரன் (47), கோவை கரையாம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த சுரேஷ் (42) மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டம் கிழக்கு குமரலிங்கம் பகுதியை சேர்ந்த பாண்டிதுரை (27) ஆகிய 3 பேர் நகை திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.

இதையும் படிங்க: வளிமண்டலத்தை சுத்தப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பம்; காரைக்குடி 'சிக்ரி' விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு

மேலும் போலீஸ் விசாரணையில் சக்திவேல் மற்றும் அவரது மனைவி நாள்தோறும் வீட்டை விட்டு செல்லும் போது அருகில் உள்ள டப்பாவில் சாவி வைக்கப்படுவதை நோட்டமிட்டு வந்ததும், அதன்படி திட்டமிட்டு சாவியை எடுத்து வீட்டைத் திறந்து நகைகளை திருடியதும் தெரிந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர், அவர்களிடம் இருந்து 9 சவரன் நகைகளை மீட்டதோடு, தொடர்ந்து கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

