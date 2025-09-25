ETV Bharat / state

போதைப்பொருள் விற்பனை - விஜய், ரஜினியுடன் நடனமாடிய நடன கலைஞர் உட்பட 12 பேர் கைது!

போதைப்பொருள் விற்பனை செய்த விவகாரத்தில் அசோக் நகரில் 12 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 25, 2025

சென்னை: அசோக் நகர் பகுதியில் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்த வழக்கில், நடிகர் ரஜினி மற்றும் விஜய்யுடன் நடனமாடிய நடனக் கலைஞர் உட்பட 12 பேரை போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை அசோக் நகர் பகுதியில் அதிகளவில் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக, போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில் போலீசார் அப்பகுதியில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அப்பகுதியில் இருந்த பிரவீன் என்பவரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பிடித்து போலீசார் விசாரணை செய்தனர். இதில், அவரிடம் போதைப்பொருள் இருந்தது தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து, அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவர் சினிமாவில் நடன கலைஞர் பிரவீன் (26) என்பதும், விஜய் நடித்த ‘கோட்’ மற்றும் ரஜினி நடித்த ‘கூலி’ திரப்படங்களில் அவர்களுடன் நடனமாடியதும் தெரியவந்தது. மேலும், பிரவின் போதைப்பொருள் கேட்கும் நபர்களுக்கு, தனது கல்லூரி நண்பரான பரத்திடம் இருந்து வாங்கி கொடுத்தது தெரியவந்தது. இதன் அடிப்படையில், பிரவீனையும், அவரது நண்பர் பரத்தையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர்கள் அளித்த தகவலின்படி, வடபழனியை சேர்ந்த யுவராஜ் (27), ஷாம் (23), லோகேஷ் குமார் (21), தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த விக்னேஷ்வரன் (22), ரகுராம் (25), அப்பத்தூரரைச் சேர்ந்த சம்பத்குமார் (21), பால சூர்யா(28), சைதாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த மல்லிகா அர்ஜீன் ஷர்மா(28) மற்றும் கடலூரைச் சேர்ந்த கலைச்செல்வன் (22), பாலவாக்கத்தைச் சேர்ந்த கதிர்வேல் (25) ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: தந்தை கண்முன்னே மகன் கடத்தல்: ஒருவர் கைது; மற்றொரு நபரை தேடும் தனிப்படை போலீசார்!

தொடர்ந்து, 12 பேர் மீதும் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவர்களிடமிருந்து 7 கிராம் மெத்தபெட்டைமைன், 2 கிராம் கெட்டைமைன், 106 போதை ஸ்டாம்ப், 10 கிராம் கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

நடன கலைஞர் பிரவீன், திரைத்துறையில் யாருக்காவது போதைப்பொருள் விற்று வந்தாரா? இவருக்கும் திரைத்துறையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் இந்த விவகாரத்தில் தொடர்பு உள்ளதா? கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வேறு யாருக்கெல்லாம் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்தார்கள்? எங்கிருந்து இவர்கள் போதைப்பொருளை வாங்கினார்கள்? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

போதைப்பொருள் விற்பனை வழக்கில் ஒரே நேரத்தில் 12 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

