நேற்று டெல்லி.. இன்று நெல்லை.. நீதிபதியை நோக்கி காலணி வீச்சு; வடமாநில இளைஞரிடம் போலீஸ் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை!
நீதிமன்ற அறைக்கு வெளியே போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த திரேந்திர சிங் உட்கார வைக்கப்பட்டு இருந்தார். அப்போது திடீரென திரேந்திர சிங் நீதிபதி இருந்த அறையை நோக்கி தனது காலணியை கழற்றி வீசினார்.
Published : October 7, 2025 at 11:03 PM IST
திருநெல்வேலி: டெல்லியில் நேற்று நீதிபதியை நோக்கி காலணி வீசப்பட்ட நிலையில் இன்று தமிழ்நாட்டில் அதுவும், நெல்லையில் வடமாநில இளைஞர் நீதிபதியை நோக்கி காலணி வீசிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் உள்ளது. இந்நிலையில் இன்று (அக்டோபர் 7) மத்தியப்பிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்த திரேந்திர சிங் (29) என்பவர் கோயில் உண்டியல் திருட்டு வழக்கு விசாரணைக்காக சேரன்மகாதேவி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
அப்போது வழக்கு விசாரணையை வேறு ஒரு தேதிக்கு மாற்றி, நீதிபதி அருண் சங்கர் உத்தரவிட்டார். இதனை தொடர்ந்து நீதிமன்ற அறைக்கு வெளியே போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த திரேந்திர சிங் உட்கார வைக்கப்பட்டு இருந்தார். அப்போது திடீரென திரேந்திர சிங் நீதிபதி இருந்த அறையை நோக்கி தனது காலணியை கழற்றி வீசினார். அடுத்தடுத்து இரண்டு காலணிகளையும் நீதிபதியை நோக்கி வீசியதால் அங்கிருந்த வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
அவர் வீசிய காலணி யார் மீதும் படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது. உடனே சேரன்மகாதேவி துரிதமாக செயல்பட்டு அவரை தடுத்து நிறுத்தி காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து சென்றனர். பின்னர், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து திரேந்திர சிங்கை கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நேற்று (அக்டோபர் 6) உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் தலைமையிலான அமர்வு வழக்கு விசாரணைக்காக கூடிய போது வழக்கறிஞர் ராகேஷ் கிஷோர் என்பவர் திடீரென யாரும் எதிர்பாராத வகையில், தனது காலணியை கழற்றி தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாயை நோக்கி வீசியுள்ளார்.
ஆனால் நல்வாய்ப்பாக அவரது காலணி தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் மீது படவில்லை. அப்போது அந்த வழக்கறிஞர், ''சனாதன தர்மத்தை அவமதிப்பதை இந்தியா பொறுத்துக்கொள்ளாது'' என கூச்சலிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அந்த வழக்கறிஞரை பாதுகாவலர்கள் மடக்கிப் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
இதற்கிடையே, "கவனத்தை சிதறவிடாதீர்கள், இது என்னை பாதிக்காது" என்று கூறி எந்த பரபரப்பும் இன்றி வழக்கறிஞர்களிடம் வாதங்களை தொடருமாறு தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் கேட்டுக்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கவாய் நோக்கி வழக்கறிஞர் காலணியை வீசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய பரபரப்பு அடங்கும் முன், தமிழ்நாட்டில் திருட்டு வழக்கில் கைதான வடமாநில இளைஞர் ஒருவர் நீதிபதியை நோக்கி காலணியை வீசிய சம்பவம் நீதித்துறை வட்டாரத்தில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.