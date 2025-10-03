ETV Bharat / state

மது அருந்தியதால் ஆத்திரம்... சில்வர் குடத்தால் அடித்து கணவரை கொன்ற மனைவி!

மது அருந்தியதால் கணவரை ஆத்திரத்தில் கொலை செய்த மனைவியை கைது செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கடலூர்: ஆயுத பூஜைக்கு பொருட்கள் வாங்க கொடுத்த பணத்தில் மது அருந்தியதால் ஆத்திரமடைந்த மனைவி, எவர்சில்வர் குடத்தால் அடித்து கணவரை கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விருத்தாச்சலத்தை அடுத்த குருவன்குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வேல்முருகன் (36). இவருக்கு வள்ளி (32) என்பவருக்கும் திருமணமான நிலையில், 11 மற்றும் 5 வயதில் இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். மரம் வெட்டும் கூலித் தொழிலாளியான வேல்முருகன், தினமும் மது அருந்துவதை பழக்கமாக வைத்திருந்துள்ளார். இதனால், கணவர்-மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (அக்.1) ஆயுத பூஜைக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்காக, வள்ளி, கணவர் வேல்முருகனிடம் ரூ.1000-த்தை கொடுத்துள்ளார். அதன்படி, கடைக்கு சென்று பூஜைக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிய வேல்முருகன், மீதமிருந்த பணத்தில் டாஸ்மாக் சென்று குடித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து, போதையில் வீட்டுக்கு வந்த வேல்முருகன் வள்ளியிடம் பூஜை பொருட்களை கொடுத்துள்ளார். அப்போது, மீத பணம் எங்கே? என வள்ளி கேட்டதற்கு, செலவாகிவிட்டதாக கூறியுள்ளார். அந்த பணத்தில் தான் வேல்முருகன் மது அருந்திவிட்டு வந்திருப்பதை அறிந்து கொண்ட வள்ளி, கணவரிடம் சண்டை போட்டுள்ளார். இதனால், கணவர் மனைவிக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒரு கட்டத்திற்கு மேல், வேல்முருகனை வீட்டிற்கு வெளியே தள்ளிய வள்ளி, “இனி உனக்கு இந்த வீட்டில் இடமில்லை” என கதவை பூட்டியதாகவும், இதனால் வேல்முருகன் இரவு முழுவதும் வீட்டிற்கு வெளியே உறங்கியதாகவும் தெரிகிறது. தொடர்ந்து, நேற்று (அக்.2) அதிகாலையில் வள்ளி பால் வாங்குவதற்காக கடைக்கு சென்ற போது, வேல்முருகன் வீட்டிற்குள்ளே சென்று உறங்கியுள்ளார்.

திரும்பி வந்து பார்த்த போது, வேல்முருகன் வீட்டிற்குள் இருப்பதை கண்ட வள்ளி வீட்டை விட்டு வெளியே போக செல்லி சண்டை போட்டுள்ளார். ஆனால், அதனை கண்டு கொள்ளாமல் படுத்துக் கிடந்த கணவரைப் பார்த்து ஆத்திரமடைந்த வள்ளி, அருகே இருந்த சில்வர் குடத்தை எடுத்து வேல்முருகன் தலையில் அடித்துள்ளார். இதனால், ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த வேல்முருகன் அங்கேயே சுருண்டு விழுந்துள்ளார்.

உயிரிழந்த வேல்முருகன் புகைப்படம்
உயிரிழந்த வேல்முருகன் புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: தி.மலையில் அரங்கேறிய அக்கிரமம்... பாலியல் வழக்கில் கைதான காவலர்கள் 'டிஸ்மிஸ்'!

அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அக்கம்பக்கத்தினர், வேல்முருகனை மீட்டு சிகிச்சைக்காக விருத்தாச்சலம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு வேல்முருகனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கிடையே, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் வேல்முருகனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட வள்ளி புகைப்படம்
கைது செய்யப்பட்ட வள்ளி புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் வள்ளியை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால், வள்ளியின் இரண்டு மகன்களும் அவரது பாட்டியின் பராமரிப்பில் விடப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

CUDDALORE CRIME NEWSகணவரை கொலை செய்த மனைவிமது அருந்தியதால் கொலைகடலூர்WIFE KILLED HUSBAND IN CUDDALORE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.