17 வயது சிறுமி கர்ப்பம் - போக்சோவில் சிக்கிய மளிகை கடைக்காரர்!
நம்பிக்கையுடன் பார்த்து வந்த கடை வியாபாரி இப்படிப்பட்ட மோசமான காரியம் செய்வார் என கனவிலும் நினைக்கவில்லை. எங்கள் மகளின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? என்கிற அச்சத்தில் இருக்கிறோம். குற்றமிழைத்தவருக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும்.
Published : September 7, 2025 at 6:11 PM IST
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் பகுதியில் 17 வயது சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய மளிகைக் கடைக்காரரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு போலீசார் செய்து கைது செய்தனர்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கஜேந்திரன் (54). இவர், அதே பகுதியில் சிறிய அளவில் மளிகை கடை ஒன்று நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு திருமணம் ஆகி மனைவி மற்றும் மூன்று பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், குடியாத்தம் பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி பத்தாம் வகுப்பு படித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்துள்ளார். அவருக்கு திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து சிறுமியை குடியாத்தம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதனை மேற்கொண்டபோது சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையறிந்து அவரது பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இதையடுத்து மருத்துவர்கள் மேல்பட்டி காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன் அடிப்படையில், மேல்பட்டி காவல் துறையினர் சிறுமியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில் குடியாத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த மளிகைக் கடை உரிமையாளர் கஜேந்திரன் என்பவர் சிறுமியை ஆசை வார்த்தைகள் கூறி கர்ப்பமாக்கியது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து மேல்பட்டி போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து கஜேந்திரனை கைது செய்ததோடு, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து மருத்துவர்கள் கூறுகையில், "சிறுமி உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். பரிசோதனையில் அவர் கர்ப்பமாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால் உடனடியாக தேவையான சிகிச்சை அளித்ததோடு குழந்தையின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு சட்டரீதியான நடவடிக்கைக்காக காவல்துறைக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது" என்று தெரிவித்தனர்.
இதுதொடர்பாக போலீசார் கூறுகையில், “குடியாத்தம் பகுதியை சேர்ந்த கஜேந்திரன் சிறுமியை ஏமாற்றி கர்ப்பமாக்கியது விசாரணையில் உறுதியானது. எனவே அவரை உடனே கைது செய்து போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளோம். தற்போது போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சிறுமியின் பாதுகாப்பு மற்றும் சிகிச்சைக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன" என்று தெரிவித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: ''கூட்டணியில் இருந்து அமமுகவை வெளியேற்ற திட்டமிட்டவர் நயினார் நாகேந்திரன்'' - டிடிவி தினகரன் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோர் கூறுகையில், "எங்கள் மகள் பத்தாம் வகுப்பு படித்து முடித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்தாள். திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்சென்றோம். பரிசோதனையில் அவள் கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்ததும் எங்களுக்கு பேரதிர்ச்சி. நம்பிக்கையுடன் பார்த்து வந்த கடை வியாபாரி இப்படிப்பட்ட மோசமான காரியம் செய்வார் என கனவிலும் நினைக்கவில்லை. எங்கள் மகளின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? என்கிற அச்சத்தில் இருக்கிறோம். இந்த குற்றம் செய்தவருக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும்.” என்று அவர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.