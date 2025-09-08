வீட்டிற்குள் தூய்மை பணியாளர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம்; குண்டுக்கட்டாக அள்ளிச்சென்ற போலீஸ்!
அதிமுக வடசென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர்.எஸ்.ராஜேஷ் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஆதரவாக காவல்துறையினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். மேலும், ''வீட்டிற்குள் உண்ணாவிரதம் இருப்பவர்களுக்கு ஏன் அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது?'' என்ற கேள்வியையும் எழுப்பினார்.
Published : September 8, 2025 at 10:30 PM IST
சென்னை: சென்னை, கொருக்குப்பேட்டை அம்பேத்கர் நகரில் வீட்டிற்குள் தூய்மைப் பணியாளர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்திய நிலையில் போலீசார் விரைந்து வந்து, அவர்களை குண்டுக்கட்டாக அள்ளிச்சென்று கைது செய்தனர்.
சென்னையில் தூய்மை பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்பட்டது. முன்னதாக மாநகராட்சியில் தூய்மை பணி செய்யும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.700 வீதம் மாதம் ரூ.21 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தனியார் நிறுவனம் வந்த பிறகு ஒரு நாளைக்கு ரூ.600 வீதம் 18 ஆயிரம் ஊதியம் மட்டுமே வழங்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டது.
இதனை கண்டித்து சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம் அமைந்துள்ள ரிப்பன் மாளிகை முன்பு கடந்த மாதம் 13 நாட்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் நள்ளிரவில் கைது செய்யப்பட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சிந்தாதிரிப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள பூங்காவில் ஒன்று கூடிய தூய்மை பணியாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். பின்பு அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.
இந்த நிலையில் தூய்மை பணி தனியார் மயமாக்கப்படுவதை கண்டித்து கொருக்குப்பேட்டை பகுதியில் தூய்மை பணி செய்யும் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் கொருக்குப்பேட்டை அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் உள்ள ஒரு தூய்மை பணியாளர் வீட்டில் 13 தூய்மை பணியாளர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.
தகவலறிந்து அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களிடம் போராட்டத்தை கைவிடுமாறு சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுட்டனர். ஆனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் உண்ணாவிரதத்தை கைவிட மறுத்ததால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 13 தூய்மை பணியாளர்களை கைது செய்ய காவல் துறையினர் முயன்றனர்.
அப்போது சக தூய்மை பணியாளர்கள் போலீசாருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனை அடுத்து காவல்துறையினர் உண்ணாவிரதத்தில் இருந்த 13 தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த தூய்மை பணியாளர்களை குண்டுக்கட்டாக அள்ளிச்சென்று கைது செய்தனர். பின்னர், அண்ணாநகர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள தனியார் மண்டபங்களில் தங்க வைத்தனர்.
இதற்கிடையே தூய்மை பணியாளர்களை கைது செய்ததை அறிந்த அதிமுக வடசென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர்.எஸ். ராஜேஷ் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஆதரவாக காவல்துறையினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். மேலும், ''வீட்டில் உண்ணாவிரதம் இருப்பவர்களுக்கு ஏன் அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது?'' என்ற கேள்வியையும் எழுப்பினார். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.