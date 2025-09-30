வணிக வளாகத்தில் குழந்தையிடம் நூதனமாக நகையை திருடிய மூதாட்டி போலீசில் சிக்கியது எப்படி?
வணிக வளாகத்துக்கு பெற்றோருடன் வந்த குழந்தையை கொஞ்சுவது போல நடித்து, குழந்தை அணிந்திருந்த நகையை திருடிய மூதாட்டியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : September 30, 2025 at 9:50 AM IST
சென்னை: குழந்தையை கொஞ்சுவது போன்று நாடகமாடி, குழந்தை அணிந்திருந்த 2 சவரன் தங்க நகையை திருடிய மூதாட்டியை போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
விசாரணையில், சென்னை தம்பரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆனந்தகுமார். கிண்டியில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் இவர், நேற்று தனது மனைவி மற்றும் இரண்டரை வயது குழந்தையுடன் பாடி அருகே உள்ள பிரபல துணிக்கடைக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது இவர்களின் அருகே வந்த 60 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டி ஒருவர் குழந்தையை கொஞ்சி சிறிது நேரம் அவரிடம் விளையாடினார்.
பின்னர் மூதாட்டி அங்கிருந்து சென்ற நிலையில், குழந்தை கழுத்தில் அணிந்திருந்த 2 சவரன் தங்க செயின் காணாமல் போனது தெரியவந்தது. இதனால் பதறிப்போன குழந்தையின் பெற்றோர், குழந்தையிடம் கொஞ்சி விளையாடிய மூதாட்டியை தேடினர். ஆனால், வணிக வளாகத்தில் அவரை எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இதனால் நகை திருடு போனதை அறிந்த பெற்றோர், இதுகுறித்து கொரட்டூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார், துணிக்கடையில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமிராவை ஆய்வு செய்தனர். இதில், அந்த மூதாட்டி மாஸ்க் அணிந்து செல்லும் காட்சி பதிவாகியிருந்தது. அதன் அடிப்படையில், போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில், அவர் திருவெற்றியூரைச் சேர்ந்த ஜெயந்தி (60) என்பது தெரியவந்தது. மேலும் அவர் மீது பல்வேறு திருட்டு வழக்கு உள்ளதும், ஆள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் குழந்தைகள், பெண்களை திசைத்திருப்பி திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரிடமிருந்து தங்க நகையை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர். வணிக வளாகத்தில் குழந்தையிடம் கொஞ்சுவது போன்று மூதாட்டி திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.