ETV Bharat / state

ஆயுதங்களுடன் வந்த ரவுடிகளை சுற்றிவளைத்து பிடித்த போலீசார்! - WEAPONS IN COIMBATORE

கோவையில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் கல்லூரி மாணவர் விடுதியில் தங்கியிருந்த கும்பலை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தப்பியோடியவர்களை மடக்கி பிடித்த போலீசார்
தப்பியோடியவர்களை மடக்கி பிடித்த போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read

கோயம்புத்தூர்: சூலூர் அருகே ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்ட போலீசார் ஆயுதங்களுடன் சுற்றிய கும்பலை துரத்திச் சென்று பிடித்து கைது செய்துள்ளனர்.

கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே, செட்டிபாளையம் காவல் நிலைய தலைமை காவலர் பிரபாகரன் மற்றும் காக்கி பீட் அலுவலர் கனகராஜ் ஆகியோர் கடந்த 13 ஆம் தேதி இரவு வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சுற்றித்திரிந்த 3 பேரிடம் விசாரணை நடத்தினர். இதில், அவர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், சந்தேகமடைந்த போலீசார் அவர்களை சோதனை செய்தனர். அப்போது அவர்களிடம் அரிவாள் மற்றும் கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, அவர்கள் தங்கியிருந்த கல்லூரி மாணவர் விடுதிக்கு அழைத்துச்சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து அவர்கள் அறையை சோதனை செய்தபோது, பயங்கரமான பட்டாக்கத்தி, அரிவாள், ஸ்க்ரூ டிரைவர், பேனாக்கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. இதனுடன் 2 கிலோ கஞ்சாவும் இருந்துள்ளது.

இதனையடுத்து, ஆயுதங்கள் மற்றும் கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இந்த சமயத்தில் பிடிபட்ட மூன்று பேரில் ஒருவர் தப்பியோட முயன்ற நிலையில், போலீசார் அவரை துரத்தி பிடித்து கைது செய்தனர். தொடர்ந்து இவர்களுக்கு கல்லூரி விடுதியில் அனுமதி அளித்தது குறித்து விசாரித்தபோது, சீனியர் மாணவர்கள் தங்களது நண்பர்கள் எனக்கூறி 2 நாட்களுக்கு அனுமதி வாங்கியது தெரியவந்தது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: யூடியூப் பார்த்து பெண் செய்த காரியம்... நெருக்கடியால் அடுத்து நேர்ந்த சோகம்!

தொடர்ந்து 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், மூவரும் மதுரையைச் சேர்ந்த கருப்புசாமி (24), சந்தோஷ்குமார் (20), பிரவீன் (19) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், கருப்புசாமி மீது கொலை முயற்சி, வீடு உடைத்து திருடுதல், வழிப்பறி உள்ளிட்ட 8 வழக்குகளும், சந்தோஷ்குமார், பிரவீன் ஆகியோர் மீது திருட்டு வழக்கு மற்றும் ஆயுதம் வைத்திருந்த வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது.

ரவுடிகளை விரட்டி பிடித்த போலீசாரின் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், விசாரணையில் இவர்கள் 3 பேரும் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவரை ஆயுதங்களுடன் நள்ளிரவில் துரத்தியதும், அந்த மாணவர் தப்பி ஓடியதால் அவரை தேடி வந்ததும் தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, போலீசார் அவர்கள் மூன்று பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

தற்போது குற்றவாளிகளை போலீசார் துரத்தி சென்று பிடிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. துணிச்சலுடன் செயல்பட்ட போலீசாருக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

கோயம்புத்தூர்: சூலூர் அருகே ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்ட போலீசார் ஆயுதங்களுடன் சுற்றிய கும்பலை துரத்திச் சென்று பிடித்து கைது செய்துள்ளனர்.

கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே, செட்டிபாளையம் காவல் நிலைய தலைமை காவலர் பிரபாகரன் மற்றும் காக்கி பீட் அலுவலர் கனகராஜ் ஆகியோர் கடந்த 13 ஆம் தேதி இரவு வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சுற்றித்திரிந்த 3 பேரிடம் விசாரணை நடத்தினர். இதில், அவர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், சந்தேகமடைந்த போலீசார் அவர்களை சோதனை செய்தனர். அப்போது அவர்களிடம் அரிவாள் மற்றும் கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, அவர்கள் தங்கியிருந்த கல்லூரி மாணவர் விடுதிக்கு அழைத்துச்சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து அவர்கள் அறையை சோதனை செய்தபோது, பயங்கரமான பட்டாக்கத்தி, அரிவாள், ஸ்க்ரூ டிரைவர், பேனாக்கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. இதனுடன் 2 கிலோ கஞ்சாவும் இருந்துள்ளது.

இதனையடுத்து, ஆயுதங்கள் மற்றும் கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இந்த சமயத்தில் பிடிபட்ட மூன்று பேரில் ஒருவர் தப்பியோட முயன்ற நிலையில், போலீசார் அவரை துரத்தி பிடித்து கைது செய்தனர். தொடர்ந்து இவர்களுக்கு கல்லூரி விடுதியில் அனுமதி அளித்தது குறித்து விசாரித்தபோது, சீனியர் மாணவர்கள் தங்களது நண்பர்கள் எனக்கூறி 2 நாட்களுக்கு அனுமதி வாங்கியது தெரியவந்தது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: யூடியூப் பார்த்து பெண் செய்த காரியம்... நெருக்கடியால் அடுத்து நேர்ந்த சோகம்!

தொடர்ந்து 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், மூவரும் மதுரையைச் சேர்ந்த கருப்புசாமி (24), சந்தோஷ்குமார் (20), பிரவீன் (19) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், கருப்புசாமி மீது கொலை முயற்சி, வீடு உடைத்து திருடுதல், வழிப்பறி உள்ளிட்ட 8 வழக்குகளும், சந்தோஷ்குமார், பிரவீன் ஆகியோர் மீது திருட்டு வழக்கு மற்றும் ஆயுதம் வைத்திருந்த வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது.

ரவுடிகளை விரட்டி பிடித்த போலீசாரின் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், விசாரணையில் இவர்கள் 3 பேரும் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவரை ஆயுதங்களுடன் நள்ளிரவில் துரத்தியதும், அந்த மாணவர் தப்பி ஓடியதால் அவரை தேடி வந்ததும் தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, போலீசார் அவர்கள் மூன்று பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

தற்போது குற்றவாளிகளை போலீசார் துரத்தி சென்று பிடிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. துணிச்சலுடன் செயல்பட்ட போலீசாருக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

COIMBATORE POLICEஆயுதங்களுடன் இருந்த இளைஞர்கள்செட்டிபாளையம் போலீசார்WEAPONS IN ROOMWEAPONS IN COIMBATORE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.