ETV Bharat / state

இணைய தளத்தில் ஆசை காட்டி விளம்பரம்... நூதன முறையில் கார்கள் திருட்டு; 2 பட்டதாரி இளைஞர்களை லாவகமாக மடக்கிய போலீஸ்!

வங்கி லோனுக்கு வழங்கப்படும் ஆவணங்களில் ஆதார், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பான் கார்டு ஆகியவற்றில் உண்மையான முகத்திற்கு பதிலாக புகைப்படத்தை ஒட்டி போலியாக ஆவணங்கள் தயார் செய்து வந்துள்ளனர்.

ஆவடி காவல் நிலையம்
ஆவடி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இணைய தளத்தில் கார் பழுது, கார் விற்பனை, கார் அக்சஸ்சரிஸ் என்று பல வகை விளம்பரங்களை பரவவிட்டு அதில் சிக்கும் வாடிக்கையாளர்களிடம் காரை அபேஸ் செய்து வந்த 2 இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னை ஆவடி, கோவில்பதாகை, பூம்பொழில் நகரை சேர்ந்தவர் சரவணன். கால்நடை துறையில் ஆய்வாளராக இருந்து வருகிறார். இவர் புதிதாக வாங்கிய காருக்கு எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் போட வேண்டி முன்னணி நிறுவனத்தின் இணைய தளத்தை பார்த்துள்ளார். அப்போது 50 சதவீதம் தள்ளுபடி, ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் போன்ற கவர்ச்சி சலுகையுடன் விளம்பரம் வந்துள்ளது.

இதைக் கண்ட சரவணன் அதிலுள்ள எண்ணுக்கு சாட் செய்து விவரம் கேட்டுள்ளார். அப்போது அந்த நபர் 50 சதவீதம் தள்ளுபடியுடன் கூலிங் ஸ்டிக்கர், கார் மேட், சீட் கவர் அமைத்து தருவதாகக் கூறியதோடு வீட்டிற்கே வந்து செய்து தருவதாகவும் கூறியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து
வீட்டிற்கு வந்த மணிகண்டன் என்ற நபர் காரை ஷெட்டிற்கு எடுத்து சென்றால் குறைந்த செலவில் சரி செய்து தருவதாக கூறியுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட பிரதீப்
கைது செய்யப்பட்ட பிரதீப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை நம்பி சரவணனும் ஒரிஜினல் ஆதார் கார்டை மட்டும் பெற்றுக் கொண்டு காரை எடுத்துச் செல்ல அனுமதித்துள்ளார். காரை எடுத்துச் சென்ற மணிகண்டன் என்ற ஒருநாள், இரண்டு நாள் என இழுத்து அடித்து வந்துள்ளார். இதில் அதிருப்தி அடைந்த சரவணன், ''காரில் எதுவும் பொருத்தவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை. காரை திருப்பி கொடுங்கள்'' என்று கேட்டுள்ளார்.

அதற்கு மணிகண்டன், ''காருக்கு வாடகை கூட தருகிறேன்'' என்று ஆசை காட்டியுள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் காரை திருப்பி தருமாறு தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்ததால் மணிகண்டன் செல்போனை ஆப் செய்து விட்டு தலைமறைவாகியுள்ளார். இதில் அதிர்ச்சி அடைந்த சரவணன் ஆதார் கார்டில் உள்ள பெரம்பூர் முகவரிக்கு சென்று பார்த்த போது அங்கு மணிகண்டன் என்று யாரும் இல்லை என்பதும், ஆதார் கார்டும் போலி என தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து ஆவடி காவல் நிலையத்தில் சரவணன் புகாரளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் ஆவடி காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் ஜெகநாதன் தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தினர்.

கைது செய்யப்பட்ட சூர்யா
கைது செய்யப்பட்ட சூர்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில் ஆதார் கார்டு போலியானது என்பதால் செல்போன் எண் மட்டுமல்லாமல் ஐஎம்ஐ நம்பரை காவல் துறையினர் ட்ராக் செய்தனர். இதில் அவரது செல்போனில் நான்கு, ஐந்து சிம் கார்டுகள் மாற்றப்பட்டு வந்துள்ளது. அனைத்து எண்ணை தொடர்ந்து சென்ற போது இதேப்போன்று சென்னை அண்ணா நகரில் ஒருவரிடம் காரை நூதன முறையில் திருட திட்டமிட்டு இருப்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து அண்ணாநகரை சேர்ந்த அந்த நபரிடம் நூதன முறையில் அபகரிக்க திட்டமிட்டு இருப்பதையும், காவல் துறைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என போலீசார் கேட்டுக் கொண்டனர். இதையடுத்து அண்ணாநகரை சேர்ந்த அந்த நபர் இணைய தளம் மூலம் காரை எடுத்து செல்ல வருமாறு அழைத்துள்ளார். ஆனால் திடீரென அந்த நபர் MMDA காலனியில் உள்ள ஒரு ஏசி மெக்கானிக் கடைக்கு வருமாறு அழைத்துள்ளார்.

அங்கு காரை கொண்டு செல்ல வந்த நபரை ஏற்கனவே மறைவாக காத்திருந்த காவல் துறையினர் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில், பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியானது. கைது செய்யப்பட்ட நபர் அரக்கோணம், கண்டிகை பகுதியை சேர்ந்த பிரதீப் (32) என்பது தெரிய வந்தது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கார்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் விசாரணையில் பொறியியல் பட்டதாரியான இவர் தாம்பரம், முடிச்சூர் பகுதியை சேர்ந்த சூர்யா என்பவருடன் இணைந்து வங்கியில் லோன் வாங்கி தரும் வேலை செய்து வந்துள்ளார். அப்போது வங்கி லோனுக்கு வழங்கப்படும் ஆவணங்களில் ஆதார், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பான் கார்டு ஆகியவற்றில் உண்மை முகத்திற்கு பதிலாக இவனது புகைப்படத்தை ஒட்டி போலியாக ஆவணங்கள் தயார் செய்து வந்துள்ளனர்.

இதை தொடர்ந்து இருவரும் சேர்ந்து இணைய தளத்தில் கார் பழுது, கார் விற்பனை, கார் அக்சஸ்சரிஸ் என்று பல வகை விளம்பரங்களை பரவ விட்டு அதில் சிக்கும் வாடிக்கையாளர்களிடம் காரை அபேஸ் செய்து வந்துள்ளனர். இதையடுத்து பிரதீப்பின் கூட்டாளியை கைது செய்ய முடிச்சூர் சென்ற காவல் துறையினர் சூர்யாவையும் பொறி வைத்து பிடித்தனர்.

இதையும் படிங்க: ஆட்சியில் பங்கு என்பது தொண்டர்களின் எண்ணம் - காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர் பேட்டி!

தொடர் விசாரணையில் இதுவரை நீலாங்கரை, ராமாபுரம், முத்தையால்பேட்டை, நசரத்பேட்டை, தாம்பரம், ஆவடி என 10 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இதே பாணியில் நூதன திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. திருடிய கார்களை ராமாபுரம், மதுரை, திருச்சி, கரூர் என வெளி மாவட்டங்களில் விற்பனை செய்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

இதற்கிடையே ஆவடி சரவணனின் காரை திருச்சியில் 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தது தெரிய வந்தது. இதனால் திருச்சி சென்ற காவல் துறையினர் காரை பத்திரமாக மீட்டனர். இதனை தொடர்ந்து, பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் இருவரையும் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE ARREST 2 YOUTHSYOUTHS ARRESTTED FOR STEALING CARSநூதன முறையில் கார்கள் கொள்ளைஇணைய தளத்தில் ஆசை காட்டி விளம்பரம்CAR THIEVES ARRESTED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.