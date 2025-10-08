ஆள் இல்லாத வீட்டை நோட்டமிட்டு பட்டப்பகலில் துணிகரம்... கொள்ளையர்கள் சிக்கியது எப்படி?
பட்டப்பகலில் மட்டும் கைவரிசை காட்டும் திருடர்கள், ஏற்கனவே திருடிவிட்டு மீண்டும் ஒரு கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்ற முயன்றபோது போலீசாரிடம் சிக்கியுள்ளனர்.
Published : October 8, 2025 at 6:08 PM IST
சென்னை: ஆள் இல்லாத வீட்டை நோட்டமிட்டு, பட்டப்பகலில் மட்டுமே கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த இருவரை போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை தாம்பரம் அடுத்த முடிச்சூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் விமல்ராஜ் (33). இவர் இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். கணவர் மனைவி இருவரும் வேலைக்கு செல்வதால், அவர்களது குழந்தையை அமுதன் நகரில் உள்ள விமல்ராஜின் மாமியார் வீட்டில் விட்டுச் செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், 2 நாட்களுக்கு முன்னர் விமல்ராஜின் மாமியார் வழக்கம்போல் குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு விமல்ராஜின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, வீட்டின் கதவு திறந்து கிடந்துள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர், வீட்டிற்குள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த துணிகள் எல்லாம் கலைக்கப்பட்டு இருந்துள்ளது. உடனே இந்த சம்பவம் குறித்து அவரது மருமகனுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
அந்த செய்தியைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த விமல்ராஜ் உடனடியாக பெருங்களத்தூர் பீர்க்கன்கரணை காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதனடிப்படையில் விரைந்து சென்ற குற்றப்பிரிவு போலீசார் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தினர். அப்போது 2 சவரன் தங்கநகை, வெள்ளிப் பொருட்கள், ஒரு செல்போன் மற்றும் மடிக்கணினி என கையில் கிடைத்தவற்றை எல்லாம் திருடர்கள் சுருட்டி சென்றது தெரியவந்தது. இதற்கிடையே, அதேபகுதியை சேர்ந்த இந்திரன் என்பவரது வீட்டிலும் கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், கைரேகை நிபுணர்களை வரவழைத்து கொள்ளையர்களின் தடயங்களை சேகரித்தனர். போலீசாரின் தீவிர விசாரணையில் ஷேர் ஆட்டோவில் மட்டுமே சென்று பட்டப்பகலில் கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றும் கிண்டியை சேர்ந்த அரவிந்த் குமார் (42) இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து, அரவிந்த் குமாரை கைது செய்ய அவரது வீட்டிற்கு சென்றபோது அவர் வீட்டில் இருந்து தப்பியோடியுள்ளார். இதற்கிடையே அவரது செல்போன் சிக்னலை போலீசார் தொடர்ந்து ட்ராக் செய்து வந்தனர். இந்த நிலையில், அரவிந்த் குமார் மீண்டும் ஒரு கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்ற முடிச்சூர் பகுதிக்கு வந்தபோது, போலீசாரிம் வசமாக சிக்கினார்.
மேலும், அவருடன் இருந்த குன்றத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த ஆரோக்கியராஜ் என்ற அண்ணாச்சி(39) என்ற நபரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர்களிடம் இருந்த தங்க நகை, வெள்ளிப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் அரவிந்த் குமார், ஆரோக்கியராஜ் இருவரையும் சிறையில் அடைத்தனர்.