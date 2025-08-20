ETV Bharat / state

''பாலியல் தொல்லையை தடுத்ததால் பிளேடு வெட்டு'' - ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து குதித்து தப்பிய பள்ளி மாணவி; இளைஞருக்கு வலைவீச்சு! - ARAKKONAM SCHOOL GIRL HARASSED

மாணவிக்கு இளைஞர் ஒருவர் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளார். உடனே மாணவி ஆட்டோவை நிறுத்துமாறு டிரைவரிடம் கூறியுள்ளார். அவர் ஆட்டோவை நிறுத்தாமல் வேகமாக சென்றுள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவி
பாதிக்கப்பட்ட மாணவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read

வேலூர்: அரக்கோணம் அருகே அரசு பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி ஒருவர் பள்ளிக்கு ஆட்டோவில் சென்ற போது, மர்மநபர் ஒருவர் பாலியல் தொந்தரவுக்கும் தாக்குதலுக்கும் உள்ளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அருகே உள்ள அரசு பள்ளியில் 9 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் மாணவி. இவர் இன்று வீட்டில் இருந்து பள்ளிக்கு செல்ல ஆட்டோவில் ஏறியுள்ளார். ஆட்டோவில் ஒரு பெண் மற்றும் இளைஞர் ஒருவர் இருந்துள்ளனர். சிறிது தூரம் சென்றதும் அந்த பெண் இறங்கிவிட்டதால் மாணவி மற்றும் இளைஞர் மட்டும் ஆட்டோவில் இருந்தனர்.

சிறிது நேரத்தில் ஆட்டோவில் இருந்த அந்த இளைஞர், மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. உடனே மாணவி ஆட்டோவை நிறுத்துமாறு டிரைவரிடம் கூறியுள்ளார். ஆனால் அவர் ஆட்டோவை நிறுத்தாமல் வேகமாக சென்றதாக தெரிகிறது.

பிளேடால் ஏற்படுத்திய காயம்
பிளேடால் ஏற்படுத்திய காயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட அந்த இளைஞர் மாணவிக்கு தொடர்ந்து தொந்தரவு கொடுத்துள்ளார். இதை மாணவி தடுத்த போது அந்த இளைஞர் மறைத்து வைத்திருந்த பிளேடால் மாணவியின் கைகள் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் காயப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் அச்சம் அடைந்த மாணவி வேறு வழியில்லாமல் தன்னுடைய பள்ளி புத்தகப் பையுடன் ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து சாலையில் குதித்து தப்பியுள்ளார். பின்னர் உடனடியாக வீட்டுக்கு சென்று பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் புகாரின்பேரில் அரக்கோணம் நகர காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அரக்கோணம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பெற்றோர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

“மாணவி பாதுகாப்பாக உள்ளார்.. குற்றவாளியை விரைவில் பிடிப்போம்” – அரக்கோணம் போலீசார் உறுதி!

இது குறித்து அரக்கோணம் நகர காவல் நிலைய போலீசார் கூறுகையில், ஆட்டோவில் பயணம் செய்த மாணவிக்கு மர்ம நபர் தொந்தரவு கொடுத்ததாக புகார் வந்துள்ளது. மாணவி தற்போது பாதுகாப்பாக உள்ளார். சிறிய காயங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வழக்கை மிகுந்த முக்கியத்துவத்துடன் எடுத்துக் கொண்டு தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்.

சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரை அடையாளம் காணும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் அவரை கைது செய்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவோம். பள்ளி மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய காவல் துறையினர் கூடுதல் கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்று கூறினர்.

“மாணவிகள் பாதுகாப்பாகப் பயணிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்” – பொதுமக்கள் கோரிக்கை!

அரக்கோணம் பகுதியில் நடந்த இந்த சம்பவம் குறித்து பொதுமக்கள் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்து அவர்கள் கூறும்போது “நாள்தோறும் மாணவர்கள் ஆட்டோ, வாகனங்களில் பள்ளிக்கு செல்வது வழக்கம். ஆனால் இப்படி மர்ம நபர்கள் தொந்தரவு செய்யும் சூழல் எங்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

இதையும் படிங்க: இப்படியா மரணம் வரணும்: திருமண மேடையில் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த துயரம்!

மாணவிகள் பாதுகாப்பாக பயணிக்க காவல் துறை, போக்குவரத்து துறையினர் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் குற்றவாளியை உடனடியாக பிடித்து கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும். அப்போது தான் இது போன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்காது” என வலியுறுத்தினர்.

வேலூர்: அரக்கோணம் அருகே அரசு பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி ஒருவர் பள்ளிக்கு ஆட்டோவில் சென்ற போது, மர்மநபர் ஒருவர் பாலியல் தொந்தரவுக்கும் தாக்குதலுக்கும் உள்ளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அருகே உள்ள அரசு பள்ளியில் 9 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் மாணவி. இவர் இன்று வீட்டில் இருந்து பள்ளிக்கு செல்ல ஆட்டோவில் ஏறியுள்ளார். ஆட்டோவில் ஒரு பெண் மற்றும் இளைஞர் ஒருவர் இருந்துள்ளனர். சிறிது தூரம் சென்றதும் அந்த பெண் இறங்கிவிட்டதால் மாணவி மற்றும் இளைஞர் மட்டும் ஆட்டோவில் இருந்தனர்.

சிறிது நேரத்தில் ஆட்டோவில் இருந்த அந்த இளைஞர், மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. உடனே மாணவி ஆட்டோவை நிறுத்துமாறு டிரைவரிடம் கூறியுள்ளார். ஆனால் அவர் ஆட்டோவை நிறுத்தாமல் வேகமாக சென்றதாக தெரிகிறது.

பிளேடால் ஏற்படுத்திய காயம்
பிளேடால் ஏற்படுத்திய காயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட அந்த இளைஞர் மாணவிக்கு தொடர்ந்து தொந்தரவு கொடுத்துள்ளார். இதை மாணவி தடுத்த போது அந்த இளைஞர் மறைத்து வைத்திருந்த பிளேடால் மாணவியின் கைகள் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் காயப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் அச்சம் அடைந்த மாணவி வேறு வழியில்லாமல் தன்னுடைய பள்ளி புத்தகப் பையுடன் ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து சாலையில் குதித்து தப்பியுள்ளார். பின்னர் உடனடியாக வீட்டுக்கு சென்று பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் புகாரின்பேரில் அரக்கோணம் நகர காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அரக்கோணம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பெற்றோர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

“மாணவி பாதுகாப்பாக உள்ளார்.. குற்றவாளியை விரைவில் பிடிப்போம்” – அரக்கோணம் போலீசார் உறுதி!

இது குறித்து அரக்கோணம் நகர காவல் நிலைய போலீசார் கூறுகையில், ஆட்டோவில் பயணம் செய்த மாணவிக்கு மர்ம நபர் தொந்தரவு கொடுத்ததாக புகார் வந்துள்ளது. மாணவி தற்போது பாதுகாப்பாக உள்ளார். சிறிய காயங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வழக்கை மிகுந்த முக்கியத்துவத்துடன் எடுத்துக் கொண்டு தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்.

சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரை அடையாளம் காணும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் அவரை கைது செய்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவோம். பள்ளி மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய காவல் துறையினர் கூடுதல் கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்று கூறினர்.

“மாணவிகள் பாதுகாப்பாகப் பயணிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்” – பொதுமக்கள் கோரிக்கை!

அரக்கோணம் பகுதியில் நடந்த இந்த சம்பவம் குறித்து பொதுமக்கள் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்து அவர்கள் கூறும்போது “நாள்தோறும் மாணவர்கள் ஆட்டோ, வாகனங்களில் பள்ளிக்கு செல்வது வழக்கம். ஆனால் இப்படி மர்ம நபர்கள் தொந்தரவு செய்யும் சூழல் எங்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

இதையும் படிங்க: இப்படியா மரணம் வரணும்: திருமண மேடையில் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த துயரம்!

மாணவிகள் பாதுகாப்பாக பயணிக்க காவல் துறை, போக்குவரத்து துறையினர் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் குற்றவாளியை உடனடியாக பிடித்து கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும். அப்போது தான் இது போன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்காது” என வலியுறுத்தினர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லைஆட்டோவில் இருந்து தப்பிய மாணவிSCHOOL GIRL SEXUALLY HARASSEDSEXUAL HARASSMENTARAKKONAM SCHOOL GIRL HARASSED

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.