''பட்டியலின மக்கள் வழிபாடு நடத்த உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி'' - கோயில் தேருக்கு தீ வைத்த மர்ம நபர்கள்!

தேர் செல்ல பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய தேரோட்ட வீதிகள் உள்ளனவா? என்பது குறித்து மாவட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதற்கிடையில் அனைத்து மக்களும் கோயிலுக்குள் சென்று வழிபட அனுமதிக்க வேண்டும்.

கோயிலில் போலீசார் ஆய்வு
கோயிலில் போலீசார் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
காஞ்சிபுரம்: கோயிலுக்குள் சென்று பட்டியலின மக்கள் வழிபாடு நடத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கிய நிலையில் கோயில் தேருக்கு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்தனர். இதில், தேரை மூடியிருந்த தார்பாய் மட்டுமே எரிந்ததால் பெரிய அளவில் தேர் சேதம் அடையவில்லை. இதனால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் அருகே உள்ள புத்தகரம் கிராமத்தை சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அவரது மனுவில், "எங்களது கிராமத்தில் முத்து கொளக்கியம்மன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் பட்டியலின மக்களை வழிபாடு நடத்த அனுமதிப்பது இல்லை.

தேரோட்டத்தின்போது தூரத்தில் நின்றுகூட தரிசனம் செய்ய அனுமதிப்பது இல்லை. இதுகுறித்து மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை புகார் அளிக்கப்பட்டது. அமைதி பேச்சும் நடத்தப்பட்டது. ஆனாலும் மற்ற சமூகத்தினரை அனுமதிப்பது போல, பட்டியலின மக்களை அனுமதிப்பது இல்லை. எனவே பட்டியலின மக்களை தேர் திருவிழாவில் பங்கேற்க அனுமதிக்க வேண்டும்'' என்று அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனு நீதிபதி எம்.தண்டபானி முன்பாக அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் எஸ்.குமாரசாமி, பார்வேந்தன் ஆஜராகி, ''முத்து கொளக்கியம்மன் கோயிலுக்குள் சென்று வழிபடவும், தேர் வெள்ளோட்டம் தலித் மக்கள் வசிக்கும் பகுதி வரை வருவதற்கும் உத்தரவிடக்கோரி அளித்த மனுவை மாவட்ட அதிகாரிகள் பரிசீலிக்கவில்லை'' என்றனர்.

அறநிலையத்துறை சார்பில் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயன் ஆஜராகி,"கோயிலில் அனைத்து சமூகத்தினரும் வழிபட அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். தேர் திருவிழா வழக்கமான பாதையில் நடக்கும். மனுதாரர் கூறும் பகுதியில் சாலை சரியில்லாததால் தேர் வெள்ளோட்டம் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

இந்த வழக்கில் இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, "இந்த கிராமத்தில், தேர் செல்ல பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய தேரோட்ட வீதிகள் உள்ளனவா? என்பது குறித்து மாவட்ட அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதற்கிடையில் அனைத்து மக்களும் கோயிலுக்குள் சென்று வழிபட அனுமதிக்க வேண்டும்.'' என உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் 15 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் ரூ.28 லட்சம் மதிப்பில் 40 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கோயில் தேருக்கு நேற்று நள்ளிரவு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்தனர். கோயில் வளாகத்தில் தார்பாய் கொண்டு மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் தேரை மூடியிருந்த தார்பாய் மட்டுமே எரிந்ததால் பெரியளவில் தேர் சேதம் அடையவில்லை. இதனால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் குறித்து வாலாஜாபாத் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் புத்தகரம் கிராமம் முழுவதும் பரபரப்பையும், பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக காவல் துறையினர் கூறுகையில், ''இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம். மர்ம நபர்கள் யாராவது செய்தார்களா? அல்லது மின் வயர்கள் மூலமாக தீப்பற்றி எரிந்ததா? என்கிற கோணத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது'' என்று தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையே தேரை தீ வைத்து எரிக்க முயன்ற மர்ம நபர்களை காவல்துறையினர் உடனடியாக கண்டறிந்து அவர்களை வன்கொடுமை சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்ய வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் நேரில் மனு அளித்தனர்.

