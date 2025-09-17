''பெட்டிக்கடையில் ரூ.300 திருடியதாக குற்றச்சாட்டு'' - 10 ஆம் வகுப்பு மாணவன் அதிர்ச்சி முடிவு; போலீஸ் விசாரணை!
இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தபோது உயிரிழந்த மாணவனின் தம்பி பெட்டி கடையில் நடந்த சம்பவம் குறித்து கூறியதாக தெரிகிறது. இதனை அடுத்து போலீசார் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் தீவிரமாக விசாரிக்க தொடங்கி உள்ளனர்.
Published : September 17, 2025 at 9:45 PM IST
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், அரும்பருத்தி கிராமத்தில் உள்ள பெட்டி கடையில் ரூ.300 திருடியதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டு, அரை நிர்வாணமாக்கி திருடனை போன்று நடத்தப்பட்டதால் மனம் உடைந்த பள்ளி மாணவன் அதிர்ச்சி முடிவை தேடிக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
வேலூர் மாவட்டம், அரும்பருத்தி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சசிகலா. இவரது கணவர் ராஜேஷ். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உடல்நல குறைவால் உயிரிழந்துவிட்டார். இதனால் தனது இரு மகன்களுடன் தனியாக வசித்து வரும் சசிகலா தனியார் ஷூ நிறுவனத்தில் வேலை செய்து பிள்ளைகளை காப்பாற்றி வருகிறார். மூத்த மகன் சந்தோஷ் (15) அருகிலுள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
சமீபத்தில் சந்தோஷ் பங்க் கடை ஒன்றில் பொருட்கள் வாங்கச்சென்றுள்ளார். அப்போது ரூ.300 காணவில்லை என்று கூறிய கடை உரிமையாளர் கிருஷ்ணவேணி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் மாணவனை அழைத்து கடையில் அரை நிர்வாணமாக்கி திருடனைப் போன்று நடத்தி, "போலீசில் ஒப்படைத்துவிடுவோம்" என்று கூறி மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் மதியம் 12 மணியளவில் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் சோக முடிவை தேடிக்கொண்டார். வீட்டின் கதவு நீண்ட நேரம் திறக்காததை கவனித்த உறவினர்கள் கதவை உடைத்து, உள்ளே சென்று பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இது தொடர்பாக சசிகலா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பிரம்மபுரம் காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்தனர். இதன் பிறகு மாணவன் சந்தோஷ் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் போலீசார் இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்த போது உயிரிழந்த மாணவனின் தம்பி நித்திஷ் பெட்டி கடையில் நடந்த சம்பவம் குறித்து போலீசாரிடம் கூறியதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து பிரம்மபுரம் காவல் நிலைய போலீசார் சம்பந்தப்பட்டவர்களை விசாரிக்க தொடங்கி உள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
