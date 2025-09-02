ETV Bharat / state

70 வயது மூதாட்டியிடம் அத்துமீறல்! கட்டுமான தொழிலாளியிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை!

மது போதையில் வந்த ஜீவானந்தம் மீண்டும் மூதாட்டியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார். மூதாட்டி கூச்சலிடவே அருகிலுள்ளவர்கள் ஓடி வந்து அவரை காப்பாற்றியுள்ளனர்.

மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம்
மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2025 at 9:03 PM IST

ஈரோடு: பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய மீண்டும் மீண்டும் முயற்சிப்பதாக 70 வயது மூதாட்டி அளித்த புகாரின் பேரில் கட்டுமான தொழிலாளியைப் பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஈரோடு மாவட்டம், முள்ளாம்பரப்பு அருகில் உள்ள கிராமத்தில் வசிக்கும் 70 வயது மூதாட்டி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று கண்ணீர் மல்க புகார் ஒன்றை அளித்தார். அந்த புகாரில் 'கட்டுமான தொழிலாளி ஒருவர் தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய மீண்டும் மீண்டும் முயன்று வருவதாகவும், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறி உள்ளார்.

இதையடுத்து மூதாட்டியின் வீடு புகுந்து அத்துமீறிய கட்டுமான தொழிலாளியை பிடித்து போலீசார் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஈரோடு மாவட்டம், முள்ளாம்பரப்பு அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்தவர் 70 வயது மூதாட்டி. இவரது கணவர் வெளியூரில் தங்கி வேலை செய்து வருகிறார். கணவரை பிரிந்து வந்த ஒரு மகளுடன் வசித்து வரும் மூதாட்டி பாட்டில்கள் எடுத்து வந்து விற்பனை செய்து, பிழைப்பு நடத்தி வருகிறார்.

இதே பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜீவானந்தம். இன்னமும் திருமணம் ஆகவில்லை. கட்டுமான தொழிலாளி. இவர், ஏற்கனவே மூதாட்டியிடம் இரண்டு முறை பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில், போலீசார் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை அன்று இரவு 12 மணி அளவில் மது போதையில் வந்த ஜீவானந்தம் மீண்டும் மூதாட்டியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார். மூதாட்டி கூச்சலிடவே அருகிலுள்ள ராமன் என்பவர் ஓடி வந்து, அவரை காப்பாற்றியுள்ளார்.

இதை தொடர்ந்து அந்த மூதாட்டி ஜீவானந்தம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கண்ணீர் மல்க புகார் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜாதா உத்தரவின்பேரில் தாலுகா காவல் துறையினர் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட ஜீவானந்தத்தை பிடித்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

