அன்புமணி மீது என்ன நடவடிக்கை? ராமதாஸ் இன்று அறிவிப்பு!

அன்புமணி மீதான நடவடிக்கை குறித்த அறிவிப்பை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் இன்று வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 9:30 AM IST

1 Min Read
விழுப்புரம்: அன்புமணிக்கு அளித்த காலக்கெடு நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில், அவர் எந்த ஒரு விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. இதனால், அவர் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை குறித்த அறிவிப்பை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் இன்று வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும், அவரது மகனும் தலைவருமான அன்புமணிக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக கருத்து மோதல் நீடித்து வருகிறது. இதற்கிடையே இருவரும் தங்களது ஆதரவாளர்களை வைத்து தனித்தனியே பொதுக்குழுக்களை நடத்தினர்.

இந்நிலையில், கடந்த 17 ஆம் தேதி நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில், கட்சிக்கும், நிறுவனத் தலைவர் ராமதாஸுக்கும் எதிராக செயல்பட்டு வருவது, சட்டவிரோதமாக தன்னிச்சையாக பொதுக் குழுவை கூட்டியது உள்ளிட்ட 16 குற்றச்சாட்டுகளை அன்புமணி மீது முன் வைக்கப்பட்டது. மேலும், இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதிக்குள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என அண்புமணிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.

ஆனால், இதற்கு அன்புமணி தரப்பில் எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. இதனையடுத்து, ராமதாஸ் தலைமையில் பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு கூட்டம் கடந்த 1 ஆம் தேதி தைலாபுரத்தில் நடைபெற்றது. இதில், பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு உறுப்பினர்கள் 9 பேர் கலந்து கொண்டு, நோட்டீசிற்கு விளக்கம் அளிக்காத அன்புமணி மீது எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்த பரிந்துரைகளை ராமதாஸிடன் வழங்கினர்.

இதையும் படிங்க: "திமுக கூட்டணியில் இருந்து 4 கட்சிகள் நிச்சயம் வெளியேறும்" - பூவை ஜெகன் மூர்த்தி நம்பிக்கை!

இதனைத் தொடர்ந்து, பாமக மாநில நிர்வாகக் குழு கூட்டம் கடந்த 3 ஆம் தேதி தைலாபுரத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராமதாஸ், “அன்புமணி மீது வைக்கப்பட்ட 16 குற்றச்சாட்டுக்கள் குறித்து அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நோட்டீசிற்கு அவர் உரிய விளக்கம் அளிக்கவில்லை. இதனால், செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதிக்குள் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என மீண்டும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலளிக்கவில்லை என்றால், அவர் மீது கட்சி விரோத நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என எச்சரித்தார்.

இந்நிலையில், ராமதாஸ் அளித்த காலக்கெடு நேற்றுடன் (செப்.10) முடிவடைந்த நிலையில், அன்புமணி தரப்பில் இருந்து தற்போது வரை எந்த ஒரு விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. எனவே, இன்று (செப்.11) நடைபெறும் பாமக நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில், அன்புமணி மீதான நடவடிக்கை குறித்த அறிவிப்பை ராமதாஸ் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

