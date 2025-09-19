ETV Bharat / state

அன்புமணி தரப்பினர் கொலை மிரட்டல் - சேலம் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் பாமக எம்எல்ஏ அருள் புகார்!

கார்களை உடைத்து, கழுத்தில் கத்தியை வைத்து பாமக தலைவர் அன்புமணியின் ஆதரவாளர்கள், கட்சி நிறுவனர் ராமாதாஸின் ஆதரவாளர்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக எம்.எல்.ஏ அருள் சேலம் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

பாமக எம்.எல்.ஏ அருள்
பாமக எம்.எல்.ஏ அருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 7:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: பாமக நிறுவனர் ராமாதாஸ் தரப்பு நிர்வாகிகளுக்கு அக்கட்சியின் தலைவரான அன்புமணியின் ஆதரவாளர்கள் கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக கூறி எம்எல்ஏ அருள், சேலம் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் ப்ரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும், அவரது மகனும் தலைவருமான அன்புமணிக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக மோதல் நீடித்து வருகிறது. முன்னதாக, அன்புமணி மீது 16 ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பினார். இதற்கு அன்புமணி விளக்கம் அளிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. இதையடுத்து, பாமக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் அன்புமணியை நீக்குவதாக ராமதாஸ் அதிரடியாக அறிவித்தார்.

அதற்கு அன்புமணி தலைமையிலான பாமகவுக்கே தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அக்கட்சியின் வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவர் பாலு தெரிவித்துள்ளார். இது, ராமதாஸ் தரப்பினரை கொதிப்படைய செய்துள்ளது. இதையடுத்து, ஒரே கட்சியில் இரு தரப்பு ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல்போக்கு நாள்தோறும் செய்திகளாக வெளிவர, நிறுவனர் ராமதாஸ், தமது ஆதரவாளர்கள் எவ்விதமான செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபடாமல் கட்சிப் பணிகளை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

பாமக எம்எல்ஏ அருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே, சேலம் மேற்கு தொகுதி பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், பாமக மாநில இணை பொதுச்செயலாளருமான அருள் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீது கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு அன்புமணி தரப்பு ஆதரவாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், தங்களை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்த அன்புமணி தரப்பினர் மீது சேலம் காவல் கண்காணிப்பாளரிடன் எம்எல்ஏ அருள் தரப்பினர் புகார் அளித்தனர்.

இதையும் படிங்க: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்; நிபுணர்கள் குழுவுடன் போலீசார் தீவிர சோதனை!

முன்னதாக, சேலம் மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த எம்எல்ஏ அருள், “உண்மையான பாமக, ராமதாஸ் தலைமையில்தான் செயல்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் ஆணையமும் விரைவில் அதற்கான கடிதத்தை எங்களுக்கு வழங்கும். ஆனால், அன்புமணி ஆதரவாளர்கள் எங்கள் ஆதரவாளர்களின் கார்களை உடைத்து, அவர்கள் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து கொலை மிரட்டல் விடுக்கின்றனர். எங்களைப் பொறுத்தவரை வன்னியர்களுக்கு 10.5% இட ஒதுக்கீடு பெறுவதற்காகவே இயக்கம் நடத்தி வருகிறோம். எனவே இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பாமகபாமகவினர் சண்டைபாமக எம்எல்ஏ அருள்PMK MLA ARUL COMPLIANTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.