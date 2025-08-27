ETV Bharat / state

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கோழைத்தனம்: அன்புமணி ஆவேசம்

பணத்திற்காக அனைத்தையும் தனியாருக்கு மாற்ற திமுக அரசு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என அன்புமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பாமக தலைவர் அன்புமணி
பாமக தலைவர் அன்புமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2025 at 7:51 AM IST

சென்னை: சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கோழையாக இருந்துகொண்டு அனைத்து பழிகளையும் மத்திய அரசு மீது போட்டு வருவதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் “உரிமை மீட்க; தலைமுறை காக்க” என்ற பெயரில் அன்புமணி ராமதாஸ் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை வள்ளலார் நகர் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள மணிக்கூண்டில் இருந்து தங்க சாலையில் உள்ள அரசு அச்சகம் வரை நேற்று அன்புமணி தலைமையில் நடைபயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தொடரந்து, அங்கு நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அன்புமணி உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், “தமிழக மக்களின் உரிமையை திமுகவிடம் இருந்து மீட்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது நடைபயணத்தின் முக்கிய நோக்கம். அதற்கு முதலில் உங்களின் (மக்கள்) உரிமை என்ன? என்பதை தெளிவுப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. அதற்கான முயற்சிதான் இது” என்றார்.

நடைபயணத்தின்போது பாமக தலைவர் அன்புமணி
நடைபயணத்தின்போது பாமக தலைவர் அன்புமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடந்து திமுக குறித்து பேசிய அவர், “திமுக அரசு வெறும் பணத்திற்காக அனைத்து துறைகளையும் தனியார்மயமாக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. உதாரணமாக, அதிமுக ஆட்சியில் ரூ.2,200 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட சென்னை புறநகர் அவுட்டர் ரிங் ரோட்டை பராமரிப்பதற்காக தனியார் நிறுவனத்திற்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு இந்த கார்ப்பரேட் திமுக அரசு குத்தைக்கு விட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அந்த நிறுவனம் 25 ஆண்டுகளில் ரூ.45 ஆயிரம் கோடி வருமானத்தை ஈட்டும். இதுதான் மக்கள் சேவையா?

இன்றைய முதலமைச்சர் அன்று மேயராக பொறுப்பேற்றபோது ’நான் சென்னையை சிங்கார சென்னையாக, மாற்றிக்காட்டுவேன்’ என கூறினார். ஆனால், இப்போது வரை 'சாக்கடை' சென்னையாகவே இது உள்ளது. சென்னையில் எந்த மாற்றத்தையும் முதலமைச்சர் கொண்டு வரவில்லை. அவரது குடும்பம் மற்றும் அமைச்சர்களின் குடும்பங்கள்தான் அனைத்து வசதிகளுடன் செழிப்பாக இருக்கிறார்கள்” என்றார்.

மேடையில் நடைபயணத்தின்போது பாமக தலைவர் அன்புமணி
மேடையில் நடைபயணத்தின்போது பாமக தலைவர் அன்புமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து திமுக வாக்குறுதிகள் குறித்து பேசுகையில், “ 'விடியல் எங்கே’ என்ற புத்தகத்தை இன்று காலையில் வெளியிட்டேன். இந்த புத்தகம், திமுக ஆட்சியை பற்றியது. திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு கொடுத்த 505 வாக்குறுதிகளில் வெறும் 66 வாக்குறுதிகளைதான் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. அதுவும் அரையும் குறையுமாகவே நிறைவேற்றியுள்ளது” என்றார்.

சமூகநீதி அரசு என பெருமை பேசும் திமுக அரசு முதலில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை எடுக்க முன்வர வேண்டும். மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் மத்திய அரசின் துணையில்லாமல் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தினர். ஆனால், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், இந்த விவகாரத்தில் கோழையாக இருந்துகொண்டு, அனைத்து பழிகளையும் மத்திய அரசு மீது போட்டு வருகிறார்” என்றார்.

